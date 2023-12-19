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«Спортинг» переиграл «Порту» в споре за лидерство

19 Декабря 2023 • 01:24 Комментировать
Спортинг Л
2:0
Порту

В воскресенье «Брага» с «Бенфикой» сражались за право возглавить Примейру. Сегодня же за выход на первое место бились «Спортинг» с «Порту». Уже в дебюте Виктор Дьёкереш убрал в сторону Пепе и поразил ближний угол ворот из пределов штрафной. Эдуарду Куарежма с левого края поля доставил мяч в штрафную, и Дьёкереш забил уже головой. Но ВАР отменил гол из-за фола. В начале второго тайма заведенный Пепе получил прямую красную карточку за грубую игру. Вскоре Дьёкереш, получив мяч из глубины, здорово сыграл под удар Поте - 2:0. Игра пошла на встречных курсах, но голкиперы работали шикарно, а голевая атака Эванилсона не изменила счет на табло - вне игры. Жуан Паулинью в самой концовке поразил цель метров с семи, но и здесь отмена гола, фол.

«Спортинг» сегодня был сильнее и вышел в лидеры. «Бенфика» проигрывает один балл, «Порту» - три, «Брага» - пять.

Протокол игры  
Спортинг Л2:0Порту
(1:0) Дьёкереш Виктор11'  
(2:0) Поте60'  
Адан АнтониоКуарежма Эдуарду  57' 62' (Сантуш Нуну II ( 62'  26') Диоманде УсманИнасиу Гонсалу  70'Катаму Жени 75' (Паулинью Жуан ( 75') Юлманд Мортен  90'Морита Хидемаса 84' (Тринкан Франсишку ( 84') Матеус РейсЭдвардс Маркус 75' (Эсгаю Рикарду ( 75'  90') Дьёкереш ВикторПоте 84' (Браганса Даниэл ( 84')
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишСильва ФрансискоЭссугу Дариу
Кошта ДиогуМариу Жоау III 74' (Кардозу Фабиу ( 74') Зе ПедроПепе Кеплер  15'  51'Занузи Зайду 74' (Консейсау Франсишку ( 74'  81') Пепе VIВарела Алан  17'Эуштакиу Стивен 84' (Франсиско Мартинес ( 84') Галено ВандерсонЭванилсон 84' (Франко Андре ( 84') Тареми Мехди  68'
Запасные: Хайме ИванГруйич МаркоРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуМендеш Жоау
18 декабря. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Спортинг Лиссабон

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