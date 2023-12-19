«Спортинг» переиграл «Порту» в споре за лидерство

В воскресенье «Брага» с «Бенфикой» сражались за право возглавить Примейру. Сегодня же за выход на первое место бились «Спортинг» с «Порту». Уже в дебюте Виктор Дьёкереш убрал в сторону Пепе и поразил ближний угол ворот из пределов штрафной. Эдуарду Куарежма с левого края поля доставил мяч в штрафную, и Дьёкереш забил уже головой. Но ВАР отменил гол из-за фола. В начале второго тайма заведенный Пепе получил прямую красную карточку за грубую игру. Вскоре Дьёкереш, получив мяч из глубины, здорово сыграл под удар Поте - 2:0. Игра пошла на встречных курсах, но голкиперы работали шикарно, а голевая атака Эванилсона не изменила счет на табло - вне игры. Жуан Паулинью в самой концовке поразил цель метров с семи, но и здесь отмена гола, фол.

«Спортинг» сегодня был сильнее и вышел в лидеры. «Бенфика» проигрывает один балл, «Порту» - три, «Брага» - пять.