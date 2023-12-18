«Бенфика» обыграла «Брагу» в споре за лидерство

В 14-м туре Примейры «Брага» и «Бенфика» играли за право выйти в единоличные лидеры. Начало получилось многообещающим, Каспер Тенгстедт открыл счет уже на третьей минуте. Но в итоге это был единственный гол, и лиссабонцы удержали победу (1:0). По итогам встречи «Бенфика» лидирует, в двух очках позади «Спортинг» с «Порту», в трех - «Брага».
Протокол игры
|3'Тенгстедт Каспер (0:1)
Матеус Лима•Гомес Виктор85' (Лопеш Рони (85') •Фонте Жозе 76'84' (Карвалью Витор (84') • 90'Сатчи Сердар 27'55' (Ньякате Сику (55') •Борха Кристиан•Моутинью Жоау•Саласар Родриго33' (Орта Андре (33') •Джало Альваро85' (Руис Абель (85') •Орта Рикарду•Брума Арминду•Банза Симон
Запасные: Марин Адриан•Пицци Луиш•Горничек Лукаш•Мендес Юсафат
Трубин Анатолий• 89'Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас• 90'Родригес Фелипе II• 2'Кекчю Оркун•Невеш Жоау•Ди Мария Анхель79' (Флорентину (79') •Силва Рафа80' (Гуэдеш Гонсалу (80') •Мариу Жоау•Тенгстедт Каспер61' (Муса Петар (61')
17 декабря. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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