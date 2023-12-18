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«Бенфика» обыграла «Брагу» в споре за лидерство

18 Декабря 2023 • 01:57 Комментировать
Брага
0:1
Бенфика

В 14-м туре Примейры «Брага» и «Бенфика» играли за право выйти в единоличные лидеры. Начало получилось многообещающим, Каспер Тенгстедт открыл счет уже на третьей минуте. Но в итоге это был единственный гол, и лиссабонцы удержали победу (1:0). По итогам встречи «Бенфика» лидирует, в двух очках позади «Спортинг» с «Порту», в трех - «Брага».

Протокол игры  
Брага0:1Бенфика
  3'Тенгстедт Каспер (0:1)
Матеус ЛимаГомес Виктор 85' (Лопеш Рони ( 85') Фонте Жозе  76' 84' (Карвалью Витор ( 84'  90') Сатчи Сердар  27' 55' (Ньякате Сику ( 55') Борха КристианМоутинью ЖоауСаласар Родриго 33' (Орта Андре ( 33') Джало Альваро 85' (Руис Абель ( 85') Орта РикардуБрума АрминдуБанза Симон
Запасные: Марин АдрианПицци ЛуишГорничек ЛукашМендес Юсафат
Трубин Анатолий  89'Эурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди Николас  90'Родригес Фелипе II  2'Кекчю ОркунНевеш ЖоауДи Мария Анхель 79' (Флорентину ( 79') Силва Рафа 80' (Гуэдеш Гонсалу ( 80') Мариу ЖоауТенгстедт Каспер 61' (Муса Петар ( 61')
Запасные: Журасек ДавидСоареш СамуэлАраужу ТомашШикинью ФранцискуКабрал АртурГовейя Тьягу
17 декабря. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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