«Бенфика» обыграла «Брагу» в споре за лидерство

В 14-м туре Примейры «Брага» и «Бенфика» играли за право выйти в единоличные лидеры. Начало получилось многообещающим, Каспер Тенгстедт открыл счет уже на третьей минуте. Но в итоге это был единственный гол, и лиссабонцы удержали победу (1:0). По итогам встречи «Бенфика» лидирует, в двух очках позади «Спортинг» с «Порту», в трех - «Брага».