«Витория Гимарайнш» забила три мяча «Спортингу» и вернула интригу в чемпионскую гонку

В 13-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл в гостях против «Витории Гимарайнш». Борьба в целом была равной. В конце первого тайма лидеры повели после удара Гонсалу Инасиу, на что соперник ответил голом с пенальти. В середине второго тайма обмен результативными попытками Андре Силвы и Нуну Сантуша, а на 80-й минуте середняки вырвали победу со счетом 3:2 благодаря мячу Даниэла Силвы - 3:2.

«Спортинг» остается лидером, а соперник - на пятом месте.