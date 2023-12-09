«Витория Гимарайнш» забила три мяча «Спортингу» и вернула интригу в чемпионскую гонку

В 13-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл в гостях против «Витории Гимарайнш». Борьба в целом была равной. В конце первого тайма лидеры повели после удара Гонсалу Инасиу, на что соперник ответил голом с пенальти. В середине второго тайма обмен результативными попытками Андре Силвы и Нуну Сантуша, а на 80-й минуте середняки вырвали победу со счетом 3:2 благодаря мячу Даниэла Силвы - 3:2.
«Спортинг» остается лидером, а соперник - на пятом месте.
Протокол игры
|41'Инасиу Гонсалу (0:1)
|(1:1) Силва Тьягу45'
|(2:1) Силва Андре III73'
|77'Сантуш Нуну II (2:2)
|(3:2) Силва Даниэл80'
Варела Бруну•Рибейро Томас•Боревкович Тони•Фернандеш Жорже•Мигель Магальяеш•Хэндель Томаш•Мендеш Жоао Педро Морейра79' (Силва Даниэл (79') •Силва Тьягу79' (Да Луз Нелсон (79') •Мангаш Рикарду• 27'Силва Андре III85' (Феррейра Зе (85') • 90'Силва Жота79' (Буцке Адриан (79')
Запасные: Андре Андре• 50'Силва Ману• 90'Сантуш Нуну III•Шарлес Силва•Фрейтас Афонсо
Адан Антонио•Эсгаю Рикарду 17'46' (Сантуш Нуну II (46') •Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу•Матеус Рейс•Морита Хидемаса•Юлманд Мортен61' (Тринкан Франсишку (61') •Катаму Жени•Эдвардс Маркус61' (Паулинью Жуан (61') •Дьёкереш Виктор•Поте
09 декабря. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).
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