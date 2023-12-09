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Чемпионат Португалии

«Витория Гимарайнш» забила три мяча «Спортингу» и вернула интригу в чемпионскую гонку

09 Декабря 2023 • 23:08 Комментировать
Витория Гимарайнш
3:2
Спортинг Л
окончен

В 13-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл в гостях против «Витории Гимарайнш». Борьба в целом была равной. В конце первого тайма лидеры повели после удара Гонсалу Инасиу, на что соперник ответил голом с пенальти. В середине второго тайма обмен результативными попытками Андре Силвы и Нуну Сантуша, а на 80-й минуте середняки вырвали победу со счетом 3:2 благодаря мячу Даниэла Силвы - 3:2.

«Спортинг» остается лидером, а соперник - на пятом месте.

Протокол игры  
Витория Гимарайнш3:2Спортинг Л
  41'Инасиу Гонсалу (0:1)
(1:1) Силва Тьягу45'  
(2:1) Силва Андре III73'  
  77'Сантуш Нуну II (2:2)
(3:2) Силва Даниэл80'  
Варела БрунуРибейро ТомасБоревкович ТониФернандеш ЖоржеМигель МагальяешХэндель ТомашМендеш Жоао Педро Морейра 79' (Силва Даниэл ( 79') Силва Тьягу 79' (Да Луз Нелсон ( 79') Мангаш Рикарду  27'Силва Андре III 85' (Феррейра Зе ( 85'  90') Силва Жота 79' (Буцке Адриан ( 79')
Запасные: Андре Андре  50'Силва Ману  90'Сантуш Нуну IIIШарлес СилваФрейтас Афонсо
Адан АнтониоЭсгаю Рикарду  17' 46' (Сантуш Нуну II ( 46') Диоманде УсманИнасиу ГонсалуМатеус РейсМорита ХидемасаЮлманд Мортен 61' (Тринкан Франсишку ( 61') Катаму ЖениЭдвардс Маркус 61' (Паулинью Жуан ( 61') Дьёкереш ВикторПоте
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишКуарежма ЭдуардуПинту ДиогуЭссугу Дариу
09 декабря. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

 

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Спортинг Лиссабон Витория Гимарайнш

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