«Бенфика» не смогла забить победный мяч в ворота «Фаренсе»

Очередной тур чемпионата Португалии открыли «Бенфика» и «Фаренсе». Лиссабонцы не смогли одолеть середняка Примейры, хотя нанесли по чужим воротам около трёх десятков ударов. На 51-й минуте Клаудио Фалькао огорчил хозяев прицельным ударом головой - 0:1. В середине второго тайма «Бенфика» разыграла мяч до верного, и после передачи Фредрика Эурснеса Рафа Силва вколотил мяч в сетку - 1:1.
«Бенфика» упустила шанс выйти на первое место и проигрывает одно очко «Спортингу».
Протокол игры
|51'Фалькао Клаудио (0:1)
|(1:1) Силва Рафа72'
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Отаменди Николас• 78'Силва Антониу•Родригес Фелипе II•Кекчю Оркун90' (Кабрал Артур (90') •Невеш Жоау64' (Муса Петар (64') •Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Мариу Жоау• 82'Тенгстедт Каспер64' (Гуэдеш Гонсалу (64')
Вельо Рикардо•Пастор• 90'Мускат Зак• 36'Силва Гонсалу•Талоша Жоау•Фалькао Клаудио•Гонсалвеш Витор74' (Элвис (74') •Беллуми Мохамед74' (Касерес Факундо (74') • 90'Матеус де Андраде•Матиаш Марку87' (Барбоза Рафаэл II (87') •Дуарте Бруно
08 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".
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