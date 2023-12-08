«Бенфика» не смогла забить победный мяч в ворота «Фаренсе»

Очередной тур чемпионата Португалии открыли «Бенфика» и «Фаренсе». Лиссабонцы не смогли одолеть середняка Примейры, хотя нанесли по чужим воротам около трёх десятков ударов. На 51-й минуте Клаудио Фалькао огорчил хозяев прицельным ударом головой - 0:1. В середине второго тайма «Бенфика» разыграла мяч до верного, и после передачи Фредрика Эурснеса Рафа Силва вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Бенфика» упустила шанс выйти на первое место и проигрывает одно очко «Спортингу».