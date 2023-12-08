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Чемпионат Португалии

«Бенфика» не смогла забить победный мяч в ворота «Фаренсе»

08 Декабря 2023 • 23:01 Комментировать
Бенфика
1:1
Фаренсе
окончен

Очередной тур чемпионата Португалии открыли «Бенфика» и «Фаренсе». Лиссабонцы не смогли одолеть середняка Примейры, хотя нанесли по чужим воротам около трёх десятков ударов. На 51-й минуте Клаудио Фалькао огорчил хозяев прицельным ударом головой - 0:1. В середине второго тайма «Бенфика» разыграла мяч до верного, и после передачи Фредрика Эурснеса Рафа Силва вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Бенфика» упустила шанс выйти на первое место и проигрывает одно очко «Спортингу».

Протокол игры  
Бенфика1:1Фаренсе
  51'Фалькао Клаудио (0:1)
(1:1) Силва Рафа72'  
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикОтаменди Николас  78'Силва АнтониуРодригес Фелипе IIКекчю Оркун 90' (Кабрал Артур ( 90') Невеш Жоау 64' (Муса Петар ( 64') Ди Мария АнхельСилва РафаМариу Жоау  82'Тенгстедт Каспер 64' (Гуэдеш Гонсалу ( 64')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторШикинью ФранцискуФлорентинуГовейя Тьягу
Вельо РикардоПастор  90'Мускат Зак  36'Силва ГонсалуТалоша ЖоауФалькао КлаудиоГонсалвеш Витор 74' (Элвис ( 74') Беллуми Мохамед 74' (Касерес Факундо ( 74'  90') Матеус де АндрадеМатиаш Марку 87' (Барбоза Рафаэл II ( 87') Дуарте Бруно
Запасные: Кошта РуиДельгадо ФрансискоФелипе Луис IVЖорж АртурРосси ИгорСерука Андре
08 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фаренсе

Новости по матчу

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16:16
Уверенный прогноз и ставка на матч Бенфика — Фаренсе чемпионата Португалии — 8 декабря 2023
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