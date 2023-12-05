«Спортинг» переиграл «Жил Висенте» и вернул лидерство

После драмы в матче с «Бенфикой» (1:2) «Спортинг» вернулся на победный путь, обыграв середняков из «Жил Висенте». При этом лиссабонцы пропустили первыми в конце первого тайма и быстро отыгрались благодаря автоголу. После перерыва в течение четырех минут Виктор Дьёкереш оформил дубль - 3:1.

«Спортинг» лидирует с отрывом в два очка от «Бенфики», «Жил Висенте» - 13-й.