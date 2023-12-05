«Спортинг» переиграл «Жил Висенте» и вернул лидерство

После драмы в матче с «Бенфикой» (1:2) «Спортинг» вернулся на победный путь, обыграв середняков из «Жил Висенте». При этом лиссабонцы пропустили первыми в конце первого тайма и быстро отыгрались благодаря автоголу. После перерыва в течение четырех минут Виктор Дьёкереш оформил дубль - 3:1.
«Спортинг» лидирует с отрывом в два очка от «Бенфики», «Жил Висенте» - 13-й.
Протокол игры
|34'Рубен Мигель (0:1)
|(1:1) Тиба Педру43'
|(2:1) Дьёкереш Виктор52'
|(3:1) Дьёкереш Виктор56'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян• 75'Инасиу Гонсалу46' (Катаму Жени (46') •Эсгаю Рикарду 39'46' (Сен-Жюст Джеремая (46'•Куарежма Эдуарду67') •Юлманд Мортен•Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II46' (Матеус Рейс (46') • 58'Эдвардс Маркус• 59'Дьёкереш Виктор•Поте84' (Паулинью Жуан (84')
Запасные: Тринкан Франсишку•Израэль Франко•Нету Луиш•Эссугу Дариу
Эндрю•Фильо Жозе Карлос•Лопес Мануэль•Рубен Мигель• 72'Боас Кико Вилас72' (Шаброль Тиджани (72') •Тиба Педру•Домингес Максим60' (Роко Батурина (60') •Коррея Фелиш•Фудзимото Канья•Мурило Коста72' (Бута Леонарду (72') •Мигель Монтейру60' (Нету Мартим (60')
04 декабря. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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