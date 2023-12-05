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«Спортинг» переиграл «Жил Висенте» и вернул лидерство

05 Декабря 2023 • 01:18 Комментировать
Спортинг Л
3:1
Жил Висенте
окончен

После драмы в матче с «Бенфикой» (1:2) «Спортинг» вернулся на победный путь, обыграв середняков из «Жил Висенте». При этом лиссабонцы пропустили первыми в конце первого тайма и быстро отыгрались благодаря автоголу. После перерыва в течение четырех минут Виктор Дьёкереш оформил дубль - 3:1.

«Спортинг» лидирует с отрывом в два очка от «Бенфики», «Жил Висенте» - 13-й.

Протокол игры  
Спортинг Л3:1Жил Висенте
  34'Рубен Мигель (0:1)
(1:1) Тиба Педру43'  
(2:1) Дьёкереш Виктор52'  
(3:1) Дьёкереш Виктор56'  
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян  75'Инасиу Гонсалу 46' (Катаму Жени ( 46') Эсгаю Рикарду  39' 46' (Сен-Жюст Джеремая ( 46'Куарежма Эдуарду 67') Юлманд МортенМорита ХидемасаСантуш Нуну II 46' (Матеус Рейс ( 46'  58') Эдвардс Маркус  59'Дьёкереш ВикторПоте 84' (Паулинью Жуан ( 84')
Запасные: Тринкан ФрансишкуИзраэль ФранкоНету ЛуишЭссугу Дариу
ЭндрюФильо Жозе КарлосЛопес МануэльРубен Мигель  72'Боас Кико Вилас 72' (Шаброль Тиджани ( 72') Тиба ПедруДомингес Максим 60' (Роко Батурина ( 60') Коррея ФелишФудзимото КаньяМурило Коста 72' (Бута Леонарду ( 72') Мигель Монтейру 60' (Нету Мартим ( 60')
Запасные: Перейра ГабриэлГбане МориАлипур АлиХавьер МарлонАраужо Бриан
04 декабря. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Жил Висенте

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03 Декабря
12:47
Надёжный прогноз и ставка на матч Спортинг Л — Жил Висенте чемпионата Португалии — 4 декабря 2023
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