«Бенфика» не смогла забить в ворота «Морейренсе»

В 12-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» гостила у «Морейренсе», который показывает закрытый футбол и набрал отличную форму. В более-менее равной борьбе фавориты могли вырвать победу, но арбитр отменил гол Жоау Мариу в середине второго тайма. В итоге 0:0. Хозяева поля идут шестыми, а лиссабонцы лидируют с отрывом в одно очко от пары конкурентов.