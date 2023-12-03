«Бенфика» не смогла забить в ворота «Морейренсе»

В 12-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» гостила у «Морейренсе», который показывает закрытый футбол и набрал отличную форму. В более-менее равной борьбе фавориты могли вырвать победу, но арбитр отменил гол Жоау Мариу в середине второго тайма. В итоге 0:0. Хозяева поля идут шестыми, а лиссабонцы лидируют с отрывом в одно очко от пары конкурентов.
Протокол игры
Кевин Оливейра•Сильва Фабиано•Марсело Феррейра• 50'Маракас• 45'Амадор Педру84' (Камачу Жоау (84') •Франко Гонсало• 46'Рамос Рубен 23'67' (Понк Карлуш (67') •Кодисанг Кобамело66' (Антониссе Джереми (66') •Алан Осорио84' (Апарисио Педро (84') •Де Соуза Силва Мадсон84' (Фримпонг Годфрид (84') •Луис Андре V
Запасные: Кайо Секко•Батиста Жилберту•Маседо Родриго•Айяс Матеус
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II88' (Жоао Виктор (88') •Невеш Жоау46' (Шикинью Франциску (46') •Флорентину46' (Кекчю Оркун (46') • 79'Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Мариу Жоау88' (Гуэдеш Гонсалу (88') •Тенгстедт Каспер72' (Кабрал Артур (72')
Запасные: Соареш Самуэл•Араужу Томаш•Муса Петар•Говейя Тьягу
03 декабря. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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