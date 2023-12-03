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Чемпионат Португалии

«Бенфика» не смогла забить в ворота «Морейренсе»

03 Декабря 2023 • 23:02 Комментировать
Морейренсе
0:0
Бенфика
окончен

В 12-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» гостила у «Морейренсе», который показывает закрытый футбол и набрал отличную форму. В более-менее равной борьбе фавориты могли вырвать победу, но арбитр отменил гол Жоау Мариу в середине второго тайма.  В итоге 0:0. Хозяева поля идут шестыми, а лиссабонцы лидируют с отрывом в одно очко от пары конкурентов.

Протокол игры  
Морейренсе0:0Бенфика
Кевин ОливейраСильва ФабианоМарсело Феррейра  50'Маракас  45'Амадор Педру 84' (Камачу Жоау ( 84') Франко Гонсало  46'Рамос Рубен  23' 67' (Понк Карлуш ( 67') Кодисанг Кобамело 66' (Антониссе Джереми ( 66') Алан Осорио 84' (Апарисио Педро ( 84') Де Соуза Силва Мадсон 84' (Фримпонг Годфрид ( 84') Луис Андре V
Запасные: Кайо СеккоБатиста ЖилбертуМаседо РодригоАйяс Матеус
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе II 88' (Жоао Виктор ( 88') Невеш Жоау 46' (Шикинью Франциску ( 46') Флорентину 46' (Кекчю Оркун ( 46'  79') Ди Мария АнхельСилва РафаМариу Жоау 88' (Гуэдеш Гонсалу ( 88') Тенгстедт Каспер 72' (Кабрал Артур ( 72')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашМуса ПетарГовейя Тьягу
03 декабря. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Морейренсе

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