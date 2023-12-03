Тренер «Бенфики» Шмидт: «Мы постараемся сохранить ди Марию в клубе ещё на один сезон»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт заявил о желании сохранить в составе полузащитника Анхеля ди Марию, который вернулся в команду минувшим летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Мы постараемся сохранить ди Марию в клубе ещё на один сезон, в этом заключается план. Мы наслаждаемся каждой игрой и тренировкой в исполнении Анхеля. Давайте посмотрим. Мы попытаемся его продлить», – цитирует Шмидта журналист Фабрицио Романо.

Контракт 35-летнего ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше чемпионата Португалии аргентинец отметился 5 голами и ассистом в 9 турах.