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Тренер «Бенфики» Шмидт: «Мы постараемся сохранить ди Марию в клубе ещё на один сезон»

03 Декабря 2023 • 15:41 Комментировать
Морейренсе
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Бенфика
1 6.50 X 4.40 2 1.50
Через 4 ч. 8 мин.

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт заявил о желании сохранить в составе полузащитника Анхеля ди Марию, который вернулся в команду минувшим летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Мы постараемся сохранить ди Марию в клубе ещё на один сезон, в этом заключается план. Мы наслаждаемся каждой игрой и тренировкой в исполнении Анхеля. Давайте посмотрим. Мы попытаемся его продлить», – цитирует Шмидта журналист Фабрицио Романо.

Контракт 35-летнего ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше чемпионата Португалии аргентинец отметился 5 голами и ассистом в 9 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
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