«Порту» разгромил «Фамаликан» и догнал пару лидеров

В 12-м туре Примейры «Порту» уверенно провёл гостевой матч против «Фамаликана». Уже на девятой минуте Эванилсон поразил ворота хозяев, а Мехди Тареми удвоил перевес - на 45-й. В концовке хозяева остались в меньшинстве и без главного тренера, а фаворит забил снова, Франсишку Консейсау поставил точку - 0:3.

«Порту» лидирует вместе с «Бенфикой» и «Спортингом».