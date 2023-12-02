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«Порту» разгромил «Фамаликан» и догнал пару лидеров

02 Декабря 2023 • 23:08 Комментировать
Фамаликан
0:3
Порту

В 12-м туре Примейры «Порту» уверенно провёл гостевой матч против «Фамаликана». Уже на девятой минуте Эванилсон поразил ворота хозяев, а Мехди Тареми удвоил перевес - на 45-й. В концовке хозяева остались в меньшинстве и без главного тренера, а фаворит забил снова, Франсишку Консейсау поставил точку - 0:3.

«Порту» лидирует вместе с «Бенфикой» и «Спортингом».

Протокол игры  
Фамаликан0:3Порту
  9'Эванилсон (0:1)
  45'Тареми Мехди (0:2)
  87'Консейсау Франсишку (0:3)
Жуниор ЛуисСантос Натан 71' (Араухо Перейра ( 71') РиччелиДе Хас ЮстинМоура ФрансишкуЮссуф Зейду  29'  81'Топич МиркоФонсека Тео 67' (Кастро Пабло ( 67') Са Гуштаву 67' (Шикинью ( 67') Родригес Хосе Луис 86' (Ассунсао Густаво ( 86') Кадис Хондер 71' (Агиррегабириа Мартин ( 71'  77')
Запасные: Злобин ИванЛакукс ТомДобре АлексЛима Рубен
Кошта ДиогуСанчес Хорхе  90'Пепе КеплерКардозу Фабиу  34'Мендеш ЖоауПепе VIВарела Алан 73' (Груйич Марко ( 73'  90') Эуштакиу Стивен  50' 85' (Франко Андре ( 85') Галено Вандерсон 85' (Хайме Иван ( 85') Эванилсон 73' (Консейсау Франсишку ( 73'  80') Тареми Мехди 90' (Мартинес Антонио III ( 90')
Запасные: Карму ДавидРамош КлаудиуЗанузи ЗайдуБоржеш Гонсалу
02 декабря. Стадион "Муниципальный 22 июня".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Фамаликан

Новости по матчу

01 Декабря
21:21
Уверенный прогноз и ставка на матч Фамаликан — Порту чемпионата Португалии 2 декабря 2023
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