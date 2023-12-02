«Порту» разгромил «Фамаликан» и догнал пару лидеров

В 12-м туре Примейры «Порту» уверенно провёл гостевой матч против «Фамаликана». Уже на девятой минуте Эванилсон поразил ворота хозяев, а Мехди Тареми удвоил перевес - на 45-й. В концовке хозяева остались в меньшинстве и без главного тренера, а фаворит забил снова, Франсишку Консейсау поставил точку - 0:3.
«Порту» лидирует вместе с «Бенфикой» и «Спортингом».
Протокол игры
|9'Эванилсон (0:1)
|45'Тареми Мехди (0:2)
|87'Консейсау Франсишку (0:3)
Жуниор Луис•Сантос Натан71' (Араухо Перейра (71') •Риччели•Де Хас Юстин•Моура Франсишку•Юссуф Зейду 29'• 81'Топич Мирко•Фонсека Тео67' (Кастро Пабло (67') •Са Гуштаву67' (Шикинью (67') •Родригес Хосе Луис86' (Ассунсао Густаво (86') •Кадис Хондер71' (Агиррегабириа Мартин (71') 77'
Запасные: Злобин Иван•Лакукс Том•Добре Алекс•Лима Рубен
Кошта Диогу•Санчес Хорхе• 90'Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу• 34'Мендеш Жоау•Пепе VI•Варела Алан73' (Груйич Марко (73') • 90'Эуштакиу Стивен 50'85' (Франко Андре (85') •Галено Вандерсон85' (Хайме Иван (85') •Эванилсон73' (Консейсау Франсишку (73') • 80'Тареми Мехди90' (Мартинес Антонио III (90')
Запасные: Карму Давид•Рамош Клаудиу•Занузи Зайду•Боржеш Гонсалу
02 декабря. Стадион "Муниципальный 22 июня".
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