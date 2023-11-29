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​Назван возможный следующий клуб ди Марии

29 Ноября 2023 • 23:19 Комментировать

Анхель ди Мария может сменить клубную прописку следующим летом. Ожидается, что атакующий полузащитник вернётся в аргентинский «Росарио Сентраль», где он начинал свой футбольный путь. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на DSportsRadio.

Как известно, летом 2023 года ди Мария вернулся в «Бенфику». С тех пор аргентинец провёл 15 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров.

В феврале Анхель ди Мария отпразднует 36-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария Росарио Сентраль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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