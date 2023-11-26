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Пепе может пропустить матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

26 Ноября 2023 • 15:26 Комментировать
Барселона
...
Порту
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28.11 23:00

Центральный защитник и капитан «Порту» Пепе может пропустить ближайший матч своей команды против каталонской «Барселоны» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. По информации от издания Sport, у бывшего футболиста мадридского «Реала» обнаружено небольшое повреждение, поэтому его участие в игре с «сине-гранатовыми» находится под вопросом.

Напомним, «Барселона» и «Порту» имеют по 9 очков в активе после 4 сыгранных туров группового этапа. Победитель очной встречи гарантирует себе выход в раунд плей-офф, если донецкий «Шахтёр» в параллельной встрече потеряет очки с «Антверпеном».

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