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​Дом бывшего наставника «Зенита» атаковали вандалы

23 Ноября 2023 • 04:24 Комментировать

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш во вторник утром был вынужден обратиться в полицию - его дом в Порту подвергся атаке вандалов, которые оставили непристойные и оскорбительные надписи на заборе его дома.

Скорее всего, это связано с борьбой Виллаш-Боаша за кресло президента «Порту», а выходки связаны с происками лагеря его конкурента, Пинту да Кошты. Во всяком случае, так считает источник, португальское издание O Jogo. Это уже вторая подобная атака за последнее время - первая имела место еще в конце октября.

Виллаш-Боаш в прошлом тренировал «Порту», он выиграл с клубом чемпионат, Кубок Португалии и Лигу Европы в 2011 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Порту Андре Виллаш-Боаш
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