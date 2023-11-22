В УЕФА наказали «Бенфику» матчем без зрителей

В пресс-службе УЕФА заявили, что наказали лиссабонскую «Бенфику» за поведение фанатов «орлов».

Речь идёт про эпизод во втором тайме матча «Реал Сосьедад» - «Бенфика» (3:1) в четвёртом туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В один момент болельщики португальской команды начали жечь фаеры и бросать их на поле стадиона в Сан-Себастьяне. Образовалась дымка, игру на некоторое время главный рефери матча был вынужден приостановить.

Теперь «Бенфика» будет обязана заплатить 25 тыс. евро штрафа. Также болельщики «орлов» не смогут посетить ближайший выездной матч клуба в еврокубках.