Президент «Порту» да Кошта: «Тареми предлагают 10 миллионов евро в год, мы не можем это уравнять»

Президент «Порту» Пинту да Кошта высказался о будущем нападающего Мехди Тареми, который летом 2024 года с большой долей вероятности станет свободным агентом.

«Тареми предлагают 10 миллионов евро в год, мы не можем это уравнять. Для нас это невозможно. «Милан»? Прошлым летом они не были даже близки к трансферу Мехди. Их предложение было настолько смехотворным, что обсуждать было нечего», – цитирует да Кошту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, фаворитом на трансфер Тареми на правах свободного агента летом 2024 года в данный момент считается миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Мехди забил два гола в одиннадцати матчах чемпионата Португалии.