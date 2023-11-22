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Президент «Порту» да Кошта: «Тареми предлагают 10 миллионов евро в год, мы не можем это уравнять»

22 Ноября 2023 • 15:55 Комментировать
Порту
...
Монталегре
24.11 23:45

Президент «Порту» Пинту да Кошта высказался о будущем нападающего Мехди Тареми, который летом 2024 года с большой долей вероятности станет свободным агентом.

«Тареми предлагают 10 миллионов евро в год, мы не можем это уравнять. Для нас это невозможно. «Милан»? Прошлым летом они не были даже близки к трансферу Мехди. Их предложение было настолько смехотворным, что обсуждать было нечего», – цитирует да Кошту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, фаворитом на трансфер Тареми на правах свободного агента летом 2024 года в данный момент считается миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Мехди забил два гола в одиннадцати матчах чемпионата Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Мехди Тареми

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