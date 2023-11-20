В «Бенфике» пообещали не продавать игроков после слабой игры в Лиге чемпионов

Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал о трансферных планах руководства клуба после слабого выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

«Я могу пообещать болельщикам, что мы не обязаны продавать игроков, потому что нам не удалось продвинуться далеко в Лиге чемпионов», - приводит слова экс-футболиста «орлов» Record. Также Кошта отметил, что такая игра в Европе не повлияет на планы коллектива в текущем сезоне.

После четырёх туров «Бенфика» не набрала ни одного балла в группе с «Интером», «Реалом Сосьедад» и «Ред Булл Зальцбургом». По итогам 11 туров чемпионата лиссабонцы лидируют в турнирной таблице с 28 очками.