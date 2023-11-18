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​Бывший игрок «Зенита» Данни стал директором клуба в Португалии

18 Ноября 2023 • 21:30 Комментировать (1)

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни был назначен на должность спортивного директора клуба «Маритиму». Об этом 40-летний португалец сообщил в социальных сетях.

«Маритиму» является родным клубом для Данни. Именно здесь португалец начинал и завершал свою карьеру футболиста. За «Зенит» Дании выступал в 2008-2017 годах после нескольких сезонов в другом российском клубе – в «Динамо».

Отметим, что «Маритиму» сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Португалии. Там на текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Маритиму Мигель Данни
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Комментарии (1)
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старый ХЬЮ
18 Ноября 2023 в 22:35
Поздравляю!
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