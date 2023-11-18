​Соседи Роналду ропщут - строительство его супер-особняка в Лиссабоне создаёт проблемы

Криштиану Роналду любят в Португалии, но не всегда. Одно дело, когда его голы приносят радость - и совсем другое, когда строительство его особняка создает проблемы простым людям несколько лет подряд. Речь идет об его строящемся особняке стоимостью в 22 миллиона евро, в лиссабонском пригороде Кашкаиш.

- Уже три года тут идет постоянное строительство. Здание огромное, словно строят больницу. Моя улица месяцами перекрыта, не проехать на машине. Мой сад постоянно засыпает отходами строительства, - сетует португалец, которому не посчастливилось проживать в этой зоне.

Такое вот «добро пожаловать»!