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​Соседи Роналду ропщут - строительство его супер-особняка в Лиссабоне создаёт проблемы

18 Ноября 2023 • 20:11 Комментировать (1)

Криштиану Роналду любят в Португалии, но не всегда. Одно дело, когда его голы приносят радость - и совсем другое, когда строительство его особняка создает проблемы простым людям несколько лет подряд. Речь идет об его строящемся особняке стоимостью в 22 миллиона евро, в лиссабонском пригороде Кашкаиш.

- Уже три года тут идет постоянное строительство. Здание огромное, словно строят больницу. Моя улица месяцами перекрыта, не проехать на машине. Мой сад постоянно засыпает отходами строительства, - сетует португалец, которому не посчастливилось проживать в этой зоне.

Такое вот «добро пожаловать»!


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Ноября 2023 в 20:27
Что-то маловато 22 млн.
С учетом всех наворотов и спортивных полей - в несколько раз должно быть дороже.
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