Данни может стать спортивным директором клуба из Европы

Бывший португальский футболист Мигель Данни, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит», может получить работу в «Маритиму». Клуб готов назначить Мигеля спортивным директором. Это произойдет, если на выборах президента клуба победит Карлуш Андре Гомеш.

«Данни станет спортивным директором «Маритиму». Я верю в его компетентность», - передает слова Гомеша Record.

Стоит отметить, что «Маритиму» в настоящий момент является представителем второго дивизиона Португалии.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Также он поиграл в РПЛ за столичное «Динамо».