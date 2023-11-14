​Фанаты «Спортинга» отомстили за поражение от «Бенфики», атаковав её спортивный центр

В последнем матче одиннадцатого тура португальского чемпионата лиссабонский «Спортинг» потерпел обидное поражение - «львы» вели в счете в игре против земляков из «Бенфики», но остались в меньшинстве и уже в добавленное арбитром время пропустили два мяча, оставшись ни с чем.

Раздосадованные фанаты «Спортинга» учинили свою месть «орлам» - они отправились к спортивному центру «Бенфики», исписали стены учреждения непристойными надписями, содержимое которых цитировать не хотелось бы, и, выбив пару стекол напоследок, были таковы.

Теперь в этом бардаке предстоит разбираться полиции.