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​Фанаты «Спортинга» отомстили за поражение от «Бенфики», атаковав её спортивный центр

14 Ноября 2023 • 02:21 Комментировать
Бенфика
2:1
Спортинг Л

В последнем матче одиннадцатого тура португальского чемпионата лиссабонский «Спортинг» потерпел обидное поражение - «львы» вели в счете в игре против земляков из «Бенфики», но остались в  меньшинстве и уже в добавленное арбитром время пропустили два мяча, оставшись ни с чем.

Раздосадованные фанаты «Спортинга» учинили свою месть «орлам» - они отправились к спортивному центру «Бенфики», исписали стены учреждения непристойными надписями, содержимое которых цитировать не хотелось бы, и, выбив пару стекол напоследок, были таковы.

Теперь в этом бардаке предстоит разбираться полиции.  


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Евро-Футбол.Ру,
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