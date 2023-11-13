В центральном матче 11-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Спортинг». Гости, потерявшие только два очка в текущем сезоне, выиграли и эту схватку в более-менее равной борьбе. Виктор Дьёкереш стал автором победного гола на 45-й минуте. Интригу внесло удаление Гонсалу Инасиу на 51-й минуте, но даже вдесятером «Спортинг» не пропустил в регламентированное время и едва не выиграл дерби. Тем не менее Жоау Невеш отличился на четвертой добавленной минуте, а на 10-й - Каспер Тенгстедт вырвал победу - 2:1. Отрыв от идущей на втором месте «Бенфики» превратился с 6 до 0 всего за шесть минут.
«Спортинг» в компенсированное время вместо победы над «Бенфикой» получил поражение
|Бенфика
|Спортинг Л
окончен
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