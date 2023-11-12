«Порту» добыл волевую победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

В 11-м туре Примейры «Порту» гостил у «Витории Гимарайнш». «Драконы» лучше и дольше контролировали мяч, но противник в два раза чаще пробивал по воротам, что, впрочем, не позволило ему набрать очки сегодня. Уже в дебюте Андре Силва пробивал пенальти и после сэйва голкипера добавил мяч в сетку. Соперник отыгрался усилиями Зайду Занузи. На 60-й минуте уже «Порту» вышел вперед после удара Франсишку Консейсау. В итоге фаворит победил и делит второе место с «Бенфикой». «Витория» - шестая.
Протокол игры
|(1:0) Силва Андре III17'
|40'Занузи Зайду (1:1)
|60'Консейсау Франсишку (1:2)
Варела Бруну•Фернандеш Жорже•Боревкович Тони•Рибейро Томас•Мигель Магальяеш84' (Феррейра Зе (84') •Силва Даниэл 27'89' (Сантуш Нуну III (89') •Хэндель Томаш•Мангаш Рикарду•Силва Жота•Силва Андре III 73'89' (Да Луз Нелсон (89') •Мендеш Жоао Педро Морейра75' (Буцке Адриан (75')
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер67' (Кардозу Фабиу (67') •Карму Давид•Занузи Зайду55' (Тареми Мехди (55') •Франко Андре55' (Галено Вандерсон (55') • 85'Варела Алан•Эуштакиу Стивен•Консейсау Франсишку 26'82' (Санчес Хорхе (82') • 90'Эванилсон81' (Груйич Марко (81') •Пепе VI
Запасные: Франсиско Мартинес•Ромариу•Рамош Клаудиу•Боржеш Гонсалу
11 ноября. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).
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