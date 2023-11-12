«Порту» добыл волевую победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

В 11-м туре Примейры «Порту» гостил у «Витории Гимарайнш». «Драконы» лучше и дольше контролировали мяч, но противник в два раза чаще пробивал по воротам, что, впрочем, не позволило ему набрать очки сегодня. Уже в дебюте Андре Силва пробивал пенальти и после сэйва голкипера добавил мяч в сетку. Соперник отыгрался усилиями Зайду Занузи. На 60-й минуте уже «Порту» вышел вперед после удара Франсишку Консейсау. В итоге фаворит победил и делит второе место с «Бенфикой». «Витория» - шестая.