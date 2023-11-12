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«Порту» добыл волевую победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

12 Ноября 2023 • 01:34 Комментировать
Витория Гимарайнш
1:2
Порту
окончен

В 11-м туре Примейры «Порту» гостил у «Витории Гимарайнш». «Драконы» лучше и дольше контролировали мяч, но противник в два раза чаще пробивал по воротам, что, впрочем, не позволило ему набрать очки сегодня. Уже в дебюте Андре Силва пробивал пенальти и после сэйва голкипера добавил мяч в сетку. Соперник отыгрался усилиями Зайду Занузи. На 60-й минуте уже «Порту» вышел вперед после удара Франсишку Консейсау. В итоге фаворит победил и делит второе место с «Бенфикой». «Витория» - шестая.

Протокол игры  
Витория Гимарайнш1:2Порту
(1:0) Силва Андре III17'  
  40'Занузи Зайду (1:1)
  60'Консейсау Франсишку (1:2)
Варела БрунуФернандеш ЖоржеБоревкович ТониРибейро ТомасМигель Магальяеш 84' (Феррейра Зе ( 84') Силва Даниэл  27' 89' (Сантуш Нуну III ( 89') Хэндель ТомашМангаш РикардуСилва ЖотаСилва Андре III  73' 89' (Да Луз Нелсон ( 89') Мендеш Жоао Педро Морейра 75' (Буцке Адриан ( 75')
Запасные: Тункара МамадуСилва МануШарлес СилваФрейтас АфонсоСафира Алиссон
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе Кеплер 67' (Кардозу Фабиу ( 67') Карму ДавидЗанузи Зайду 55' (Тареми Мехди ( 55') Франко Андре 55' (Галено Вандерсон ( 55'  85') Варела АланЭуштакиу СтивенКонсейсау Франсишку  26' 82' (Санчес Хорхе ( 82'  90') Эванилсон 81' (Груйич Марко ( 81') Пепе VI
Запасные: Франсиско МартинесРомариуРамош КлаудиуБоржеш Гонсалу
11 ноября. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Витория Гимарайнш

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Витория Гимарайнш – Порту: прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года чемпионата Португалии
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