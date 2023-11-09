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Чемпионат Португалии

​Фернанду Сантуш: «К сожалению с Роналду больше не общаемся»

09 Ноября 2023 • 05:12 Комментировать

Бывший наставник португальской сборной Фернанду Сантуш покинул ее после чемпионата мира в Катаре, который запомнился обидой Криштиану Роналду - его оставили на скамейке запасных перед одним из матчей. По словам Сантуша, Роналду так и не простил ему это решение, сочтенное им оскорбительным:

- У нас были очень хорошие отношения. Я ведь познакомился с ним в «Спортинге», когда ему было 18. Та замена была стратегическим ходом, я хотел что-то поменять, удивить соперника. Понимаю, что он почувствовал себя уязвленным, может, он и сейчас себя так чувствует. Наши отношения, к сожалению, с того момента изменились, - цитирует слова Сантуша итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш ещё теги
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