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Чемпионат Португалии

«Спортинг» с трудом переиграл «Эштрелу», только третий гол стал победным

06 Ноября 2023 • 01:29 Комментировать
Спортинг Л
3:2
Эштрела

Впечатляющая победная серия «Спортинга» едва не прервалась в домашнем матче против середняков из «Эштрелы». Гости нанесли всего четыре удара по воротам, но имели шанс на волевую победу. Лиссабонцы выиграли первый тайм благодаря результативной попытке Даниэла Брагансы. Но в начале второй половины соперник в течение пяти минут всё перевернул и забил дважды - 1:2. Впрочем, «Спортинг» всё исправил ударами Маркуса Эдвардса и Жуана Паулинью - 3:2.

Лиссабонцы продолжают лидировать с трехочковым отрывом, «Эштрела» - девятая.

Протокол игры  
Спортинг Л3:2Эштрела
(1:0) Браганса Даниэл33'  
  50'Лео Родригес (1:1)
  55'Кикаш (1:2)
(2:2) Эдвардс Маркус71'  
(3:2) Паулинью Жуан79'  
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян 59' (Тринкан Франсишку ( 59') Матеус Рейс 59' (Инасиу Гонсалу ( 59') Эсгаю Рикарду 59' (Сен-Жюст Джеремая ( 59') Юлманд МортенБраганса Даниэл 65' (Паулинью Жуан ( 65') Сантуш Нуну IIЭдвардс МаркусДьёкереш ВикторПоте  76'
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишФреснеда ИванGeovany QuendaЭссугу Дариу
Филипе АнтониуОмурва ДжонстонГаспар КиалонгаМансур 46' (Кикаш ( 46'  66') Лопеш Мигел 65' (Алмейда Фелипе ( 65') АлосиоКордейру Леонарду 74' (Вито ( 74') Рейш ЖоауФелипе ЖанПерейра Рональд 74' (Андре Силва ( 74') Лео Родригес 82' (Тавареш Роналду ( 82')
Запасные: Дида НельсонСантос ХеверттонShingaКелиано Мануэль
05 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Эштрела

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