«Спортинг» с трудом переиграл «Эштрелу», только третий гол стал победным

Впечатляющая победная серия «Спортинга» едва не прервалась в домашнем матче против середняков из «Эштрелы». Гости нанесли всего четыре удара по воротам, но имели шанс на волевую победу. Лиссабонцы выиграли первый тайм благодаря результативной попытке Даниэла Брагансы. Но в начале второй половины соперник в течение пяти минут всё перевернул и забил дважды - 1:2. Впрочем, «Спортинг» всё исправил ударами Маркуса Эдвардса и Жуана Паулинью - 3:2.

Лиссабонцы продолжают лидировать с трехочковым отрывом, «Эштрела» - девятая.