«Спортинг» с трудом переиграл «Эштрелу», только третий гол стал победным

Впечатляющая победная серия «Спортинга» едва не прервалась в домашнем матче против середняков из «Эштрелы». Гости нанесли всего четыре удара по воротам, но имели шанс на волевую победу. Лиссабонцы выиграли первый тайм благодаря результативной попытке Даниэла Брагансы. Но в начале второй половины соперник в течение пяти минут всё перевернул и забил дважды - 1:2. Впрочем, «Спортинг» всё исправил ударами Маркуса Эдвардса и Жуана Паулинью - 3:2.
Лиссабонцы продолжают лидировать с трехочковым отрывом, «Эштрела» - девятая.
Протокол игры
|(1:0) Браганса Даниэл33'
|50'Лео Родригес (1:1)
|55'Кикаш (1:2)
|(2:2) Эдвардс Маркус71'
|(3:2) Паулинью Жуан79'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян59' (Тринкан Франсишку (59') •Матеус Рейс59' (Инасиу Гонсалу (59') •Эсгаю Рикарду59' (Сен-Жюст Джеремая (59') •Юлманд Мортен•Браганса Даниэл65' (Паулинью Жуан (65') •Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус•Дьёкереш Виктор•Поте 76'
Филипе Антониу•Омурва Джонстон•Гаспар Киалонга•Мансур46' (Кикаш (46') • 66'Лопеш Мигел65' (Алмейда Фелипе (65') •Алосио•Кордейру Леонарду74' (Вито (74') •Рейш Жоау•Фелипе Жан•Перейра Рональд74' (Андре Силва (74') •Лео Родригес82' (Тавареш Роналду (82')
Запасные: Дида Нельсон•Сантос Хеверттон•Shinga•Келиано Мануэль
05 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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