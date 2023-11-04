«Бенфика» разобралась с аутсайдером и догнала лидера

В 10-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Шавиша». Аутсайдеры сдерживали атаки «орлов» на протяжении часа игры, в итоге Фредрик Эурснес здорово сыграл на подборе и открыл счет. На 80-й минуте «Бенфика» заработала пенальти, а Жоау Морену у соперника - удаление за «длинный язык». Жоау Мариу поставил точку - 2:0. Петар Муса сделал счет разгромным, но лишь на несколько минут, ВАР отменил его гол.

Лиссабонцы настигли лидирующий «Спортинг», соперник делит 14-е место.