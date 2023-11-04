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«Бенфика» разобралась с аутсайдером и догнала лидера

04 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать
Шавиш
0:2
Бенфика
окончен

В 10-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Шавиша». Аутсайдеры сдерживали атаки «орлов» на протяжении часа игры, в итоге Фредрик Эурснес здорово сыграл на подборе и открыл счет. На 80-й минуте «Бенфика» заработала пенальти, а Жоау Морену у соперника - удаление за «длинный язык». Жоау Мариу поставил точку - 2:0. Петар Муса сделал счет разгромным, но лишь на несколько минут, ВАР отменил его гол.

Лиссабонцы настигли лидирующий «Спортинг», соперник делит 14-е место.

Протокол игры  
Шавиш0:2Бенфика
  59'Эурснес Фредрик (0:1)
  80'Мариу Жоау (0:2)
Ногейра ХугоРодригеш БрунуТеофилус Тибанг 86' (Алвес Даниэль ( 86') Круз СандруКоррея Жоау 68' (Карраса Моура ( 68') Нвакали КелечиРибейру Рубен  25' 86' (Гимарайнш Рикарду ( 86') Ланга Бруну  77'Ламейраш Рубен  41' 58' (Виктор Пауло ( 58'  75') Эрнандес Эктор IIСанка Леандру 68' (Абасс Исса ( 68'  89')
Запасные: Оливейра де Моура Родриго СезарКейруш ЖоауВитория СтивенGomes Morim
Трубин АнатолийСилва Антониу  87'Отаменди Николас  44'Родригес Фелипе IIНевеш ЖоауФлорентинуМариу Жоау 83' (Шикинью Франциску ( 83') Эурснес ФредрикДи Мария Анхель 72' (Тенгстедт Каспер ( 72') Гуэдеш Гонсалу 46' (Кабрал Артур ( 46') Силва Рафа 83' (Муса Петар ( 83')
Запасные: Журасек ДавидСоареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторГовейя Тьягу
04 ноября. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Шавиш

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