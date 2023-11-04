«Бенфика» разобралась с аутсайдером и догнала лидера

В 10-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Шавиша». Аутсайдеры сдерживали атаки «орлов» на протяжении часа игры, в итоге Фредрик Эурснес здорово сыграл на подборе и открыл счет. На 80-й минуте «Бенфика» заработала пенальти, а Жоау Морену у соперника - удаление за «длинный язык». Жоау Мариу поставил точку - 2:0. Петар Муса сделал счет разгромным, но лишь на несколько минут, ВАР отменил его гол.
Лиссабонцы настигли лидирующий «Спортинг», соперник делит 14-е место.
Протокол игры
|59'Эурснес Фредрик (0:1)
|80'Мариу Жоау (0:2)
Ногейра Хуго•Родригеш Бруну•Теофилус Тибанг86' (Алвес Даниэль (86') •Круз Сандру•Коррея Жоау68' (Карраса Моура (68') •Нвакали Келечи•Рибейру Рубен 25'86' (Гимарайнш Рикарду (86') •Ланга Бруну• 77'Ламейраш Рубен 41'58' (Виктор Пауло (58') • 75'Эрнандес Эктор II•Санка Леандру68' (Абасс Исса (68') 89'
Трубин Анатолий•Силва Антониу• 87'Отаменди Николас• 44'Родригес Фелипе II•Невеш Жоау•Флорентину•Мариу Жоау83' (Шикинью Франциску (83') •Эурснес Фредрик•Ди Мария Анхель72' (Тенгстедт Каспер (72') •Гуэдеш Гонсалу46' (Кабрал Артур (46') •Силва Рафа83' (Муса Петар (83')
04 ноября. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).
Бан пользователя