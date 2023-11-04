«Порту» проиграл главному аутсайдеру

«Порту» и «Эшторил» открыли 10-й тур Примейры. Всё шло по плану потенциального лидера, уже на шестой минуте можно было открывать счет в споре с главным аутсайдером, но Мехди Тареми не реализовал пенальти (парировано). «Драконы» никак не могли отправить мяч в сетку, имея уйму моментов, а вот гости использовали один из трех ударов по воротам, и Джордан Холсгров отправил мяч в цель - 0:1.