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Чемпионат Португалии

«Порту» проиграл главному аутсайдеру

04 Ноября 2023 • 01:16 Комментировать
Порту
0:1
Эшторил

«Порту» и «Эшторил» открыли 10-й тур Примейры. Всё шло по плану потенциального лидера, уже на шестой минуте можно было открывать счет в споре с главным аутсайдером, но Мехди Тареми не реализовал пенальти (парировано). «Драконы» никак не могли отправить мяч в сетку, имея уйму моментов, а вот гости использовали один из трех ударов по воротам, и Джордан Холсгров отправил мяч в цель - 0:1.

Протокол игры  
Порту0:1Эшторил
  75'Холсгров Джордан (0:1)
Кошта ДиогуСанчес Хорхе 63' (Боржеш Гонсалу ( 63') Пепе КеплерКарму Давид  74'Мариу Жоау IIIКонсейсау Франсишку  31' 82' (Лодер Дэнни ( 82') Варела Алан 63' (Нико Гонсалес ( 63'  70') Эуштакиу Стивен  29'Пепе VIТареми Мехди 64' (Мартинес Антонио III ( 64'  78') Эванилсон 82' (Франко Андре ( 82')
Запасные: Кардозу ФабиуГруйич МаркоРамош КлаудиуМендеш Жоау
Карне Марсело  84'Волней  10'Алвару Педру  55'Витал Бернардо  45'Гомес Родриго IIХолсгров ДжорданФернандеш Матеуш  35' 83' (Ндиайе Мор ( 83') Араужу Тьягу  56' 79' (Пина Вагнер ( 79') Гитан Рафик 83' (Карлос Жоао III ( 83') Маркес Алехандро 61' (Кассиано Диас ( 61') Маркеш Жоао  39' 62' (Тавареш Эриберту ( 62')
Запасные: Коба КуандредиФигейра ДаниэльАлекс СоарешПарра Рауль
03 ноября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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