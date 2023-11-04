«Порту» проиграл главному аутсайдеру

«Порту» и «Эшторил» открыли 10-й тур Примейры. Всё шло по плану потенциального лидера, уже на шестой минуте можно было открывать счет в споре с главным аутсайдером, но Мехди Тареми не реализовал пенальти (парировано). «Драконы» никак не могли отправить мяч в сетку, имея уйму моментов, а вот гости использовали один из трех ударов по воротам, и Джордан Холсгров отправил мяч в цель - 0:1.
Протокол игры
|75'Холсгров Джордан (0:1)
Кошта Диогу•Санчес Хорхе63' (Боржеш Гонсалу (63') •Пепе Кеплер•Карму Давид• 74'Мариу Жоау III•Консейсау Франсишку 31'82' (Лодер Дэнни (82') •Варела Алан63' (Нико Гонсалес (63') • 70'Эуштакиу Стивен• 29'Пепе VI•Тареми Мехди64' (Мартинес Антонио III (64') • 78'Эванилсон82' (Франко Андре (82')
Запасные: Кардозу Фабиу•Груйич Марко•Рамош Клаудиу•Мендеш Жоау
Карне Марсело• 84'Волней• 10'Алвару Педру• 55'Витал Бернардо• 45'Гомес Родриго II•Холсгров Джордан•Фернандеш Матеуш 35'83' (Ндиайе Мор (83') •Араужу Тьягу 56'79' (Пина Вагнер (79') •Гитан Рафик83' (Карлос Жоао III (83') •Маркес Алехандро61' (Кассиано Диас (61') •Маркеш Жоао 39'62' (Тавареш Эриберту (62')
Запасные: Коба Куандреди•Фигейра Даниэль•Алекс Соареш•Парра Рауль
03 ноября. Стадион "Драгау" (Порту).
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