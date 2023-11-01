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Чемпионат Португалии

Ди Мария грубо ответил Маттеусу, заступившись за Месси

01 Ноября 2023 • 11:35 Комментировать (1)

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, выступающий за лиссабонскую «Бенфику», резко отреагировал на слова бывшего защитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотара Маттеуса в сторону Лионеля Месси.

«Иди поплачь в другом месте», - написал аргентинец в социальных сетях.

Ранее Маттеус заявил, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч» в этом году. По мнению легенды немецкого футбола, награду должен был получить форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 30 октября. Лионель Месси стал обладателем приза в восьмой раз.

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Евро-Футбол.Ру,
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9Orlov 9
01 Ноября 2023 в 11:38
Хамло обыкновенное.
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