«Спортинг» остался на вершине таблицы, разобравшись с «Боавиштой»

Шикарно стартовавший «Спортинг» доминировал в гостях у «Боавишты» в матче девятого тура Примейры, но едва не упустил победу. Жени Катаму открыл счет на 37-й минуте. Ближе к концу игры Роберт Боженик распечатал ворота лидера, но ВАР отменил гол. И тут же Поте удвоил счет невероятным по красоте ударом пяткой - 0:2.
«Спортинг» на три очка опережает «Бенфику» с «Порту». Противник - шестой.
Протокол игры
|37'Катаму Жени (0:1)
|85'Поте (0:2)
Гонсалвеш Жуан II•Агра Салвадор•Авазьем Чидозье• 45'Абаскаль Родриго•Феррейра Филипе 59'75' (Тавареш Мартим (75') •Макута Гайус69' (Берна (69') •Перес Себастьян•Рейзиньо Мигель•Ватай Масаки75' (Сантос Луис (75') •Боженик Роберт•Мораиш Тиагу 47'62' (Лоуренсу Бруну II (62')
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян68' (Сен-Жюст Джеремая (68') •Инасиу Гонсалу•Катаму Жени86' (Тринкан Франсишку (86') •Юлманд Мортен•Морита Хидемаса•Матеус Рейс74' (Сантуш Нуну II (74') •Эдвардс Маркус 74'74' (Эсгаю Рикарду (74') •Дьёкереш Виктор85' (Паулинью Жуан (85') •Поте
Запасные: Браганса Даниэл•Израэль Франко•Нету Луиш•Эссугу Дариу
30 октября. Стадион "Бесса" (Порту).
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