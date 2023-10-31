«Спортинг» остался на вершине таблицы, разобравшись с «Боавиштой»

Шикарно стартовавший «Спортинг» доминировал в гостях у «Боавишты» в матче девятого тура Примейры, но едва не упустил победу. Жени Катаму открыл счет на 37-й минуте. Ближе к концу игры Роберт Боженик распечатал ворота лидера, но ВАР отменил гол. И тут же Поте удвоил счет невероятным по красоте ударом пяткой - 0:2.

«Спортинг» на три очка опережает «Бенфику» с «Порту». Противник - шестой.