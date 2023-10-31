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«Спортинг» остался на вершине таблицы, разобравшись с «Боавиштой»

31 Октября 2023 • 01:16 Комментировать
Боавишта
0:2
Спортинг Л

Шикарно стартовавший «Спортинг» доминировал в гостях у «Боавишты» в матче девятого тура Примейры, но едва не упустил победу. Жени Катаму открыл счет на 37-й минуте. Ближе к концу игры Роберт Боженик распечатал ворота лидера, но ВАР отменил гол. И тут же Поте удвоил счет невероятным по красоте ударом пяткой - 0:2.

«Спортинг» на три очка опережает «Бенфику» с «Порту». Противник - шестой.

Протокол игры  
Боавишта0:2Спортинг Л
  37'Катаму Жени (0:1)
  85'Поте (0:2)
Гонсалвеш Жуан IIАгра СалвадорАвазьем Чидозье  45'Абаскаль РодригоФеррейра Филипе  59' 75' (Тавареш Мартим ( 75') Макута Гайус 69' (Берна ( 69') Перес СебастьянРейзиньо МигельВатай Масаки 75' (Сантос Луис ( 75') Боженик РобертМораиш Тиагу  47' 62' (Лоуренсу Бруну II ( 62')
Запасные: Пирес ЛуишДа Силва ЖоэльВукотич ИлияСассо ВенсанДе Сантис Джериел
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян 68' (Сен-Жюст Джеремая ( 68') Инасиу ГонсалуКатаму Жени 86' (Тринкан Франсишку ( 86') Юлманд МортенМорита ХидемасаМатеус Рейс 74' (Сантуш Нуну II ( 74') Эдвардс Маркус  74' 74' (Эсгаю Рикарду ( 74') Дьёкереш Виктор 85' (Паулинью Жуан ( 85') Поте
Запасные: Браганса ДаниэлИзраэль ФранкоНету ЛуишЭссугу Дариу
30 октября. Стадион "Бесса" (Порту).

 

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