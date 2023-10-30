​«Бенфика» отметила 20-летие открытия стадиона

«Бенфика» отметила 20-летие со дня инаугурации «Эштадиу да Луш», стадион был открыт 25 октября 2003 года товарищеским матчем «Бенфики» с «Насьоналем». «Орлы» тогда выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Нуну Гомеша.

В честь двадцатилетия фанаты клуба нарисовали у одного из входов на стадион большой мурал в честь самых важных игроков, выступавших за клуб за последние двадцать лет. Из действующего состава клуба на мурале оказались Анхель ди Мария и Николас Отаменди, оба стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины в прошлом году в Катаре.

Также на мурале оказались такие игроки, как Пабло Аймар, Николас Гайтан, Эдуардо Сальвио и Эзекьель Гарай.