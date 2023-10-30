​«Порту» забил два мяча «Визеле» и победил

Португальский «Порту» не стал шокировать своих поклонников в девятом туре чемпионата и уверенно обыграл на выезде «Визелу». «Драконы» забили два мяча в первом тайме усилиями Мехди Тареми и Стефена Эуштакиу, а во втором тайме просто довели игру до логического завершения.

«Порту» сравнялся с «Бенфикой» по набранным очкам. Но потенциально впереди них обоих «Спортинг», который должен сыграть с «Боавиштой» в понедельник.