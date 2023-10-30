​«Порту» забил два мяча «Визеле» и победил

Португальский «Порту» не стал шокировать своих поклонников в девятом туре чемпионата и уверенно обыграл на выезде «Визелу». «Драконы» забили два мяча в первом тайме усилиями Мехди Тареми и Стефена Эуштакиу, а во втором тайме просто довели игру до логического завершения.
«Порту» сравнялся с «Бенфикой» по набранным очкам. Но потенциально впереди них обоих «Спортинг», который должен сыграть с «Боавиштой» в понедельник.
Протокол игры
|22'Тареми Мехди (0:1)
|44'Эуштакиу Стивен (0:2)
Бунтиц Фабиян•Силва Томаш•Вилсон Бруно•Оливейра Андерсон•Перейра Матеус• 66'Буснич Александар46' (Ортис Педро (46') • 64'Морейра Нуну81' (Сан-Луи Дилан (81') •Наскименто Диого73' (Мендес Алексис (73') •Гарсия Самуэль73' (Жардел (73') •Лакава Матиас81' (Соро Альберто (81') • 82'Эссанд Самюэль
Кошта Диогу•Санчес Хорхе•Пепе Кеплер•Карму Давид 57'77' (Франко Андре (77') •Мариу Жоау III•Консейсау Франсишку 72'77' (Кардозу Фабиу (77') •Варела Алан85' (Нико Гонсалес (85') •Эуштакиу Стивен•Пепе VI•Эванилсон76' (Мартинес Антонио III (76') •Тареми Мехди 81'85' (Боржеш Гонсалу (85') 90'
Запасные: Груйич Марко•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу•Мендеш Жоау
29 октября. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".
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