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Чемпионат Португалии

​«Порту» забил два мяча «Визеле» и победил

30 Октября 2023 • 01:38 Комментировать
Визела
0:2
Порту
окончен

Португальский «Порту» не стал шокировать своих поклонников в девятом туре чемпионата и уверенно обыграл на выезде «Визелу». «Драконы» забили два мяча в первом тайме усилиями Мехди Тареми и Стефена Эуштакиу, а во втором тайме просто довели игру до логического завершения.

«Порту» сравнялся с «Бенфикой» по набранным очкам. Но потенциально впереди них обоих «Спортинг», который должен сыграть с «Боавиштой» в понедельник.

Протокол игры  
Визела0:2Порту
  22'Тареми Мехди (0:1)
  44'Эуштакиу Стивен (0:2)
Бунтиц ФабиянСилва ТомашВилсон БруноОливейра АндерсонПерейра Матеус  66'Буснич Александар 46' (Ортис Педро ( 46'  64') Морейра Нуну 81' (Сан-Луи Дилан ( 81') Наскименто Диого 73' (Мендес Алексис ( 73') Гарсия Самуэль 73' (Жардел ( 73') Лакава Матиас 81' (Соро Альберто ( 81'  82') Эссанд Самюэль
Запасные: Эшковал ЖоауБустаманте РафаэльРуберто ФранческоОливейра Уго
Кошта ДиогуСанчес ХорхеПепе КеплерКарму Давид  57' 77' (Франко Андре ( 77') Мариу Жоау IIIКонсейсау Франсишку  72' 77' (Кардозу Фабиу ( 77') Варела Алан 85' (Нико Гонсалес ( 85') Эуштакиу СтивенПепе VIЭванилсон 76' (Мартинес Антонио III ( 76') Тареми Мехди  81' 85' (Боржеш Гонсалу ( 85'  90')
Запасные: Груйич МаркоЛодер ДэнниРамош КлаудиуМендеш Жоау
29 октября. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".

 


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Евро-Футбол.Ру,
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