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​Криштиану Роналду готов приобрести крупнейший медиа-холдинг Португалии

29 Октября 2023 • 01:11 Комментировать

Бизнес Криштиану Роналду становится все более размашистым - после отелей, духов и прочего пришло время и для реализации давней мечты португальца.

Он собирается приобрести медиа-холдинг Cofina Media, крупнейший частный в стране, аудитория которого на самом деле даже превышает популярность государственных телеканалов. Речь идет не только о самом популярном в стране телеканале CM TV, но и о газете Correio da Manha.

Возможно, подобный ход следует рассматривать как предварительную заявку на политические проекты, ведь при своей популярности было бы удивительным, если бы в один прекрасный день Роналду не попробовал стать президентом Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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