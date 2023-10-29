​Криштиану Роналду готов приобрести крупнейший медиа-холдинг Португалии

Бизнес Криштиану Роналду становится все более размашистым - после отелей, духов и прочего пришло время и для реализации давней мечты португальца.

Он собирается приобрести медиа-холдинг Cofina Media, крупнейший частный в стране, аудитория которого на самом деле даже превышает популярность государственных телеканалов. Речь идет не только о самом популярном в стране телеканале CM TV, но и о газете Correio da Manha.

Возможно, подобный ход следует рассматривать как предварительную заявку на политические проекты, ведь при своей популярности было бы удивительным, если бы в один прекрасный день Роналду не попробовал стать президентом Португалии.