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Победная серия «Бенфики» оборвалась в матче с середняком

28 Октября 2023 • 22:16 Комментировать
Бенфика
1:1
Каса Пия
окончен

В субботу «Бенфика» пыталась обыграть середняков из клуба «Каса Пия» и продлить победную серию. «Орлы» доминировали в матче и постоянно искали счастья впереди, но все же оступились. Они первыми забили (Жоау Мариу на 44-й минуте), но после перерыва у гостей всё получилось лучше, пускай даже Фелиппе Кардозо не забил пенальти. На 81-й минуте они ушли от поражения после удара Гаиски Ларрасабаля - 1:1.

«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», противник - 10-й.

Протокол игры  
Бенфика1:1Каса Пия
(1:0) Мариу Жоау44'  
  81'Ларрасабаль Гаиска (1:1)
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди НиколасБернат Хуан 64' (Ди Мария Анхель ( 64') Флорентину  73' 87' (Шикинью Франциску ( 87') Невеш ЖоауМариу Жоау 87' (Гуэдеш Гонсалу ( 87') Силва РафаНерес Давид 64' (Журасек Давид ( 64') Кабрал Артур 74' (Тенгстедт Каспер ( 74')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIГовейя Тьягу
Батишта РикардуВарела ФернандуЗолотич НерминНунеш ЖоауЛаррасабаль Гаиска  41' 87' (Жушту Самуэл ( 87') Кастро Пабло  71' 87' (Жералдеш Андре ( 87') Нето Анжело 72' (Бени ( 72') Лело ЛеонардоЖажа Коэльо 82' (Афонсо Клейтон Мишель ( 82') Кардозо Фелиппе 82' (Диас Тиаго ( 82') Сома Юки
Запасные: Паэс ЛукасСеговия ТеласкоСеробян АртурТчамба Дуплекс
28 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Каса Пия

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