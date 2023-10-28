Победная серия «Бенфики» оборвалась в матче с середняком

В субботу «Бенфика» пыталась обыграть середняков из клуба «Каса Пия» и продлить победную серию. «Орлы» доминировали в матче и постоянно искали счастья впереди, но все же оступились. Они первыми забили (Жоау Мариу на 44-й минуте), но после перерыва у гостей всё получилось лучше, пускай даже Фелиппе Кардозо не забил пенальти. На 81-й минуте они ушли от поражения после удара Гаиски Ларрасабаля - 1:1.
«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», противник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Мариу Жоау44'
|81'Ларрасабаль Гаиска (1:1)
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас•Бернат Хуан64' (Ди Мария Анхель (64') •Флорентину 73'87' (Шикинью Франциску (87') •Невеш Жоау•Мариу Жоау87' (Гуэдеш Гонсалу (87') •Силва Рафа•Нерес Давид64' (Журасек Давид (64') •Кабрал Артур74' (Тенгстедт Каспер (74')
Батишта Рикарду•Варела Фернанду•Золотич Нермин•Нунеш Жоау•Ларрасабаль Гаиска 41'87' (Жушту Самуэл (87') •Кастро Пабло 71'87' (Жералдеш Андре (87') •Нето Анжело72' (Бени (72') •Лело Леонардо•Жажа Коэльо82' (Афонсо Клейтон Мишель (82') •Кардозо Фелиппе82' (Диас Тиаго (82') •Сома Юки
Запасные: Паэс Лукас•Сеговия Теласко•Серобян Артур•Тчамба Дуплекс
28 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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