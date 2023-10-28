Победная серия «Бенфики» оборвалась в матче с середняком

В субботу «Бенфика» пыталась обыграть середняков из клуба «Каса Пия» и продлить победную серию. «Орлы» доминировали в матче и постоянно искали счастья впереди, но все же оступились. Они первыми забили (Жоау Мариу на 44-й минуте), но после перерыва у гостей всё получилось лучше, пускай даже Фелиппе Кардозо не забил пенальти. На 81-й минуте они ушли от поражения после удара Гаиски Ларрасабаля - 1:1.

«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», противник - 10-й.