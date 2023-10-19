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​Друг детства Роналду: «Он должен отдать мне один из своих «Золотых мячей!»

19 Октября 2023 • 23:27 Комментировать

Друг детства Кришиану Роналду, Фабиу Паим, рассказал о том, как они с Криштиану поедали гамбургеры «Макдональдса» после тренировок в детской команде «Спортинга», а также признал - в детстве его, Фабиу, даже считали более перспективным «кадром», нежели CR7.

- Он рассказывал мне в 2004 году, что прибыв в «Манчестер Юнайтед», сказал Алексу Фергюсону "если думаете, что я хорош, то дождитесь Паима". Я жалею о некоторых решениях в своей карьере, но прошлое не вернешь. Однако в детстве я был лучше Роналду. Он должен отдать мне один из своих «Золотых мячей»!, - цитирует слова Паима The Sun.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Фабиу Паим
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