Ди Мария хочет поиграть с Месси за один клуб

Вингер сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Анхель ди Мария высказался об игре с нападающим Лионелем Месси в одной команде.

«Вместе мы достигли многого. Единственное, чего мне не хватает – это поиграть с ним в одном клубе. Находиться и тренироваться с ним весь сезон – это не то же самое, что проводить вместе 4-5 игр за сборную страны, а затем разъезжаться по командам. Пока это был для меня максимум», - передает слова Анхеля Tyc Sports.

Ди Мария перешел в «Бенфику» минувшим летом. Контракт 35-летнего игрока с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона.

Месси сейчас выступает за «Интер Майами». Его соглашение с американцами истекает в 2025 году.