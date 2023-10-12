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​Экс-тренер «Зенита» баллотируется в президенты «Порту»

12 Октября 2023 • 15:41 Комментировать

Андре Виллаш-Боаш, который в своё время в России тренировал «Зенит», заявил, что баллотируется на должность президента «Порту». Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Publico.

Стоит сказать, что в последние годы Виллаш-Боаш не имел тренерской работы. В начале 2021 года он оставил должность рулевого французского «Марселя». Если говорить о периоде в России, то «Зенит» португальский специалист тренировал в 2014-2016 годах.

Андре Виллаш-Боаш ранее уже работал в «Порту» - скаутом и главным тренером.

На текущий момент «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Андре Виллаш-Боаш
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