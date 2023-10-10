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Чемпионат Португалии

Болельщиков «Порту» не пустят на домашний стадион в матче с «Эшторилом» официально

10 Октября 2023 • 20:56 Комментировать
Порту
...
Эшторил
03.11 23:15

«Порту» проведёт один домашний матч при пустых трибунах, сообщает официальный сайт португальской лиги.

«Порту» был наказан из-за поведения болельщиков в гостевом матче первого тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:2). Помимо пустых трибун, дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 8,6 тысяч евро. Отмечается, что из-за брошенной болельщиком петарды пострадали двое детей.

Предстоящая домашняя игра «Порту» в рамках чемпионата Португалии пройдет 3 ноября. Соперником команды станет «Эшторил».

На данный момент «Порту» занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, имея в своей копилке 19 набранных очков.

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Порту
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