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Чемпионат Португалии

«Порту» скромно переиграл «Портимоненсе»

08 Октября 2023 • 22:20 Комментировать
Порту
1:0
Портимоненсе

В восьмом туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Портимоненсе». «Драконы» повели на девятой минуте после попытки Эванилсона. Несмотря на быстрый гол, гости ничего не смогли показать в атаке и лишь дважды пробили по воротам. Соперник же еще раз отличился в компенсированное время, но гол Антонио Мартинеса не засчитали.

«Порту» с 19 очками делит второе место и проигрывает «Бенфике» два балла.

Протокол игры  
Порту1:0Портимоненсе
(1:0) Эванилсон9'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIЗе ПедроКарму Давид  16'  83'Венделл БоргесВарела Алан  31' 46' (Эуштакиу Стивен ( 46') Ромариу 64' (Галено Вандерсон ( 64') Нико Гонсалес  81' 84' (Санчес Хорхе ( 84') Пепе VIЭванилсон 76' (Мартинес Антонио III ( 76') Тареми Мехди 64' (Хайме Иван ( 64')
Запасные: Консейсау ФрансишкуЛодер ДэнниРамош КлаудиуФранко Андре
Силвестре ВинисиусЭнрике Педро VIАлемао  60'Релвас Филипе  69'Гуга  65' 67' (Нонока ( 67') Карлинос  90'Денер Клементе  77'Сек Мустафа 75' (Паулиньо Жозе ( 75') Джаспер Силвестер 81' (Аморим Рилдо ( 81'  86') Каррильо Рони 67' (Zinho ( 67') Варела Хелио 67' (Формига Игор ( 67')
Запасные: Ким Ён ХакЖоао ВикторСоуза РикардoАлкобиа рафаэль
08 октября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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