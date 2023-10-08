«Порту» скромно переиграл «Портимоненсе»

В восьмом туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Портимоненсе». «Драконы» повели на девятой минуте после попытки Эванилсона. Несмотря на быстрый гол, гости ничего не смогли показать в атаке и лишь дважды пробили по воротам. Соперник же еще раз отличился в компенсированное время, но гол Антонио Мартинеса не засчитали.
«Порту» с 19 очками делит второе место и проигрывает «Бенфике» два балла.
Протокол игры
|(1:0) Эванилсон9'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Зе Педро•Карму Давид 16'• 83'Венделл Боргес•Варела Алан 31'46' (Эуштакиу Стивен (46') •Ромариу64' (Галено Вандерсон (64') •Нико Гонсалес 81'84' (Санчес Хорхе (84') •Пепе VI•Эванилсон76' (Мартинес Антонио III (76') •Тареми Мехди64' (Хайме Иван (64')
Силвестре Винисиус•Энрике Педро VI•Алемао• 60'Релвас Филипе• 69'Гуга 65'67' (Нонока (67') •Карлинос• 90'Денер Клементе• 77'Сек Мустафа75' (Паулиньо Жозе (75') •Джаспер Силвестер81' (Аморим Рилдо (81') • 86'Каррильо Рони67' (Zinho (67') •Варела Хелио67' (Формига Игор (67')
Запасные: Ким Ён Хак•Жоао Виктор•Соуза Рикардo•Алкобиа рафаэль
08 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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