«Порту» скромно переиграл «Портимоненсе»

В восьмом туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Портимоненсе». «Драконы» повели на девятой минуте после попытки Эванилсона. Несмотря на быстрый гол, гости ничего не смогли показать в атаке и лишь дважды пробили по воротам. Соперник же еще раз отличился в компенсированное время, но гол Антонио Мартинеса не засчитали.

«Порту» с 19 очками делит второе место и проигрывает «Бенфике» два балла.