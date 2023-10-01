Пепе могут дисквалифицировать за публикацию в соцсетях

В пятницу вечером «Бенфика» на своём поле обыграла «Порту» со счётом 1:0. «Драконы» уже на 19-й минуты остались вдесятером, что, конечно, повлияло на результат.

После игры опытный защитник «Порту» Пепе опубликовал в социальных сетях фотографию цирка с несколькими картинками клоунов. Реакция футболиста явно была связана с судейством прошедшего матча.

Как сообщает Record, Ассоциация судей уже оформила жалобу за Пепе. За публикацию 40-летний футболист может быть дисквалифицирован на четыре матча.

Ближайший матч «Порту» проведёт уже 4 октября – против «Барселоны» на своём поле во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.