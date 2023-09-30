«Бенфика» переиграла «Порту», проведя полтора тайма в большинстве

В главном матче седьмого тура Примейры «Бенфика» и «Порту» бились за выход на чистое первое место. Фабиу Кардозу за фол последней надежды был удален с поля на 19-й минуте, но лиссабонцы далеко не сразу реализовали перевес. Прострел Давида Нереса с рикошетом, и вратарь «Порту» ногой поднял мяч над перекладиной. После перерыва Оркун Кекчю метров с 15 запустил мяч в верхнюю штангу. Нерес получил мяч у дальнего угла вратарской, но завозился и был накрыт. И все же давление лиссабонцев привело к голу. Нерес прострелил в штрафную, и Анхель ди Мария с десятка метров перебросил голкипера - 1:0.

«Бенфика» лидирует с 18 очками, в двух баллах позади «Спортинг» и «Порту».