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«Бенфика» переиграла «Порту», проведя полтора тайма в большинстве

30 Сентября 2023 • 00:19 Комментировать
Бенфика
1:0
Порту
окончен

В главном матче седьмого тура Примейры «Бенфика» и «Порту» бились за выход на чистое первое место. Фабиу Кардозу за фол последней надежды был удален с поля на 19-й минуте, но лиссабонцы далеко не сразу реализовали перевес. Прострел Давида Нереса с рикошетом, и вратарь «Порту» ногой поднял мяч над перекладиной. После перерыва Оркун Кекчю метров с 15 запустил мяч в верхнюю штангу. Нерес получил мяч у дальнего угла вратарской, но завозился и был накрыт. И все же давление лиссабонцев привело к голу. Нерес прострелил в штрафную, и Анхель ди Мария с десятка метров перебросил голкипера - 1:0.

«Бенфика» лидирует с 18 очками, в двух баллах позади «Спортинг» и «Порту».

Протокол игры  
Бенфика1:0Порту
(1:0) Ди Мария Анхель68'  
Трубин АнатолийБах АлександрОтаменди НиколасСилва АнтониуЭурснес ФредрикКекчю ОркунНевеш Жоау  59'Ди Мария Анхель  69' 86' (Мариу Жоау ( 86') Силва РафаНерес Давид 86' (Журасек Давид ( 86') Муса Петар 67' (Кабрал Артур ( 67')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIШикинью ФранцискуФлорентину
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIКардозу Фабиу  19'Карму Давид  34'Венделл Боргес  77' 80' (Консейсау Франсишку ( 80') Ромариу 25' (Зе Педро ( 25'  82') Эуштакиу СтивенВарела Алан 84' (Хайме Иван ( 84') Галено ВандерсонПепе VI 80' (Боржеш Гонсалу ( 80') Тареми Мехди  35'
Запасные: Нико ГонсалесСанчес ХорхеГруйич МаркоМартинес Антонио IIIРамош КлаудиуФранко Андре
29 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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