«Бенфика» переиграла «Порту», проведя полтора тайма в большинстве

В главном матче седьмого тура Примейры «Бенфика» и «Порту» бились за выход на чистое первое место. Фабиу Кардозу за фол последней надежды был удален с поля на 19-й минуте, но лиссабонцы далеко не сразу реализовали перевес. Прострел Давида Нереса с рикошетом, и вратарь «Порту» ногой поднял мяч над перекладиной. После перерыва Оркун Кекчю метров с 15 запустил мяч в верхнюю штангу. Нерес получил мяч у дальнего угла вратарской, но завозился и был накрыт. И все же давление лиссабонцев привело к голу. Нерес прострелил в штрафную, и Анхель ди Мария с десятка метров перебросил голкипера - 1:0.
«Бенфика» лидирует с 18 очками, в двух баллах позади «Спортинг» и «Порту».
Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель68'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Отаменди Николас•Силва Антониу•Эурснес Фредрик•Кекчю Оркун•Невеш Жоау• 59'Ди Мария Анхель 69'86' (Мариу Жоау (86') •Силва Рафа•Нерес Давид86' (Журасек Давид (86') •Муса Петар67' (Кабрал Артур (67')
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Кардозу Фабиу• 19'Карму Давид• 34'Венделл Боргес 77'80' (Консейсау Франсишку (80') •Ромариу25' (Зе Педро (25') • 82'Эуштакиу Стивен•Варела Алан84' (Хайме Иван (84') •Галено Вандерсон•Пепе VI80' (Боржеш Гонсалу (80') •Тареми Мехди 35'
29 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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