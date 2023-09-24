«Бенфика» продлила победную серию по итогам матча с «Портимоненсе»

После поражения в стартовом туре «Бенфика» исключительно побеждает. Не стал исключением матч шестого игрового дня против «Портимоненсе». «Драконы» забили два мяча к 17-й минуте поединка и довели дело до победы. Все могло измениться в начале второго тайма, когда соперник отыграл один гол и получил право пробить пенальти, но Анатолий Трубин парировал 11-метровый, а вскоре Давид Нерес поставил точку - 3:1.
«Бенфика» идет второй и проигрывает очко «Порту».
Протокол игры
|5'Бах Александр (0:1)
|17'Муса Петар (0:2)
|(1:2) Варела Хелио56'
|66'Нерес Давид (1:3)
Силвестре Винисиус•Энрике Педро VI•Алемао•Релвас Филипе•Формига Игор46' (Гуга (46') •Карлинос•Денер Клементе80' (Маурисио Жозе (80') •Эштрела Паулу39' (Аморим Рилдо (39') •Кошта Гонсалу80' (Паулиньо Жозе (80') •Варела Хелио 35'90' (Zinho (90') •Джаспер Силвестер
Запасные: Gabriel Souza•Сек Мустафа•Нонока•Алкобиа рафаэль
Трубин Анатолий•Бах Александр46' (Невеш Жоау (46') •Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Эурснес Фредрик•Кекчю Оркун46' (Журасек Давид (46') •Флорентину86' (Араужу Томаш (86') •Нерес Давид•Силва Рафа90' (Тенгстедт Каспер (90') •Мариу Жоау•Муса Петар46' (Кабрал Артур (46')
24 сентября. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".
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