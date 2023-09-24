«Бенфика» продлила победную серию по итогам матча с «Портимоненсе»

После поражения в стартовом туре «Бенфика» исключительно побеждает. Не стал исключением матч шестого игрового дня против «Портимоненсе». «Драконы» забили два мяча к 17-й минуте поединка и довели дело до победы. Все могло измениться в начале второго тайма, когда соперник отыграл один гол и получил право пробить пенальти, но Анатолий Трубин парировал 11-метровый, а вскоре Давид Нерес поставил точку - 3:1.

«Бенфика» идет второй и проигрывает очко «Порту».