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«Бенфика» продлила победную серию по итогам матча с «Портимоненсе»

24 Сентября 2023 • 22:18 Комментировать
Портимоненсе
1:3
Бенфика
окончен

После поражения в стартовом туре «Бенфика» исключительно побеждает. Не стал исключением матч шестого игрового дня против «Портимоненсе». «Драконы» забили два мяча к 17-й минуте поединка и довели дело до победы. Все могло измениться в начале второго тайма, когда соперник отыграл один гол и получил право пробить пенальти, но Анатолий Трубин парировал 11-метровый, а вскоре Давид Нерес поставил точку - 3:1.

«Бенфика» идет второй и проигрывает очко «Порту».

Протокол игры  
Портимоненсе1:3Бенфика
  5'Бах Александр (0:1)
  17'Муса Петар (0:2)
(1:2) Варела Хелио56'  
  66'Нерес Давид (1:3)
Силвестре ВинисиусЭнрике Педро VIАлемаоРелвас ФилипеФормига Игор 46' (Гуга ( 46') КарлиносДенер Клементе 80' (Маурисио Жозе ( 80') Эштрела Паулу 39' (Аморим Рилдо ( 39') Кошта Гонсалу 80' (Паулиньо Жозе ( 80') Варела Хелио  35' 90' (Zinho ( 90') Джаспер Силвестер
Запасные: Gabriel SouzaСек МустафаНонокаАлкобиа рафаэль
Трубин АнатолийБах Александр 46' (Невеш Жоау ( 46') Отаменди НиколасРодригес Фелипе IIЭурснес ФредрикКекчю Оркун 46' (Журасек Давид ( 46') Флорентину 86' (Араужу Томаш ( 86') Нерес ДавидСилва Рафа 90' (Тенгстедт Каспер ( 90') Мариу ЖоауМуса Петар 46' (Кабрал Артур ( 46')
Запасные: Соареш СамуэлШикинью ФранцискуСилва АнтониуГовейя Тьягу
24 сентября. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

 

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