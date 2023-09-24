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Чемпионат Португалии

​«Порту» вырвал победу у «Жил Висенте»

24 Сентября 2023 • 00:41 Комментировать
Порту
2:1
Жил Висенте
окончен

Португальский «Порту» добыл победу в матче шестого тура чемпионата Португалии, но далась она «драконам» нелегко.

В первом тайме команды обменялись голами и паритет сохранялся до последней минуты игры, когда Стивен Эуштакию все-таки забил победный гол и обеспечил «Порту» пятую победу в шести прошедших матчах.

В следующем туре будет «большой матч» - «Порту» против «Бенфики». 

Протокол игры  
Порту2:1Жил Висенте
(1:0) Хайме Иван8'  
  37'Депу (1:1)
(2:1) Эуштакиу Стивен90'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 71' (Пепе VI ( 71') Кардозу ФабиуКарму ДавидВенделл Боргес  89'Варела Алан 52' (Франсиско Мартинес ( 52') Эуштакиу СтивенФранко Андре 70' (Консейсау Франсишку ( 70') Хайме Иван 89' (Мартинес Антонио III ( 89') Галено Вандерсон 70' (Боржеш Гонсалу ( 70') Тареми Мехди
Запасные: Нико ГонсалесСанчес ХорхеРомариуРамош Клаудиу
ЭндрюФильо Жозе КарлосПерейра ГабриэлРубен МигельБута ЛеонардуТиба Педру 81' (Уилсон Роан ( 81') Домингес МаксимМурило Коста 62' (Гбане Мори ( 62'  69') Нету Мартим  14' 62' (Хавьер Марлон ( 62') Коррея Фелиш  77' 87' (Роко Батурина ( 87') Депу 87' (Фудзимото Канья ( 87')
Запасные: Шаброль ТиджаниЛучано ТомасБоас Кико ВиласВинисиус Оливейра
23 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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