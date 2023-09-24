​«Порту» вырвал победу у «Жил Висенте»

Португальский «Порту» добыл победу в матче шестого тура чемпионата Португалии, но далась она «драконам» нелегко.
В первом тайме команды обменялись голами и паритет сохранялся до последней минуты игры, когда Стивен Эуштакию все-таки забил победный гол и обеспечил «Порту» пятую победу в шести прошедших матчах.
В следующем туре будет «большой матч» - «Порту» против «Бенфики».
Протокол игры
|(1:0) Хайме Иван8'
|37'Депу (1:1)
|(2:1) Эуштакиу Стивен90'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III71' (Пепе VI (71') •Кардозу Фабиу•Карму Давид•Венделл Боргес• 89'Варела Алан52' (Франсиско Мартинес (52') •Эуштакиу Стивен•Франко Андре70' (Консейсау Франсишку (70') •Хайме Иван89' (Мартинес Антонио III (89') •Галено Вандерсон70' (Боржеш Гонсалу (70') •Тареми Мехди
Запасные: Нико Гонсалес•Санчес Хорхе•Ромариу•Рамош Клаудиу
Эндрю•Фильо Жозе Карлос•Перейра Габриэл•Рубен Мигель•Бута Леонарду•Тиба Педру81' (Уилсон Роан (81') •Домингес Максим•Мурило Коста62' (Гбане Мори (62') • 69'Нету Мартим 14'62' (Хавьер Марлон (62') •Коррея Фелиш 77'87' (Роко Батурина (87') •Депу87' (Фудзимото Канья (87')
23 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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