​«Порту» вырвал победу у «Жил Висенте»

Португальский «Порту» добыл победу в матче шестого тура чемпионата Португалии, но далась она «драконам» нелегко.

В первом тайме команды обменялись голами и паритет сохранялся до последней минуты игры, когда Стивен Эуштакию все-таки забил победный гол и обеспечил «Порту» пятую победу в шести прошедших матчах.

В следующем туре будет «большой матч» - «Порту» против «Бенфики».