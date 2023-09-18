​«Спортинг» трижды огорчил «Морейренсе»

Лиссабонский «Спортинг» одержал первую крупную победу в текущем розыгрыше португальской Примейры, это случилось в пятом туре в игре против «Морейренсе». Первый тайм, правда, не предвещал подобного развития событий, но во второй половине встречи Мортен Юльманн, Виктор Дьокереш и Усман Диоманде забили три мяча, что предопределило исход поединка в пользу «львов».
В следующем туре «Спортинг» примет «Риу Аве».
Протокол игры
|(1:0) Юлманд Мортен55'
|(2:0) Дьёкереш Виктор61'
|(3:0) Диоманде Усман90'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 3'Эсгаю Рикарду75' (Матеус Рейс (75') •Юлманд Мортен 69'82' (Тринкан Франсишку (82') •Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II 35'75' (Катаму Жени (75') •Эдвардс Маркус75' (Паулинью Жуан (75') •Дьёкереш Виктор•Поте82' (Браганса Даниэл (82')
Запасные: Израэль Франко•Нету Луиш•Фреснеда Иван•Эссугу Дариу
Кевин Оливейра•Сильва Фабиано•Марсело Феррейра• 49'Маракас 20'• 88'Фримпонг Годфрид•Франко Гонсало86' (Рамос Рубен (86') •Офори Лоуренс68' (Де Соуза Силва Мадсон (68') •Камачу Жоау79' (Антониссе Джереми (79') •Алан Осорио79' (Апарисио Педро (79') •Амадор Педру68' (Wallisson (68') •Луис Андре V
17 сентября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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