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​«Спортинг» трижды огорчил «Морейренсе»

18 Сентября 2023 • 00:41 Комментировать
Спортинг Л
3:0
Морейренсе
окончен

Лиссабонский «Спортинг» одержал первую крупную победу в текущем розыгрыше португальской Примейры, это случилось в пятом туре в игре против «Морейренсе». Первый тайм, правда, не предвещал подобного развития событий, но во второй половине встречи Мортен Юльманн, Виктор Дьокереш и Усман Диоманде забили три мяча, что предопределило исход поединка в пользу «львов».

В следующем туре «Спортинг» примет «Риу Аве».

Протокол игры  
Спортинг Л3:0Морейренсе
(1:0) Юлманд Мортен55'  
(2:0) Дьёкереш Виктор61'  
(3:0) Диоманде Усман90'  
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес СебастьянИнасиу Гонсалу  3'Эсгаю Рикарду 75' (Матеус Рейс ( 75') Юлманд Мортен  69' 82' (Тринкан Франсишку ( 82') Морита ХидемасаСантуш Нуну II  35' 75' (Катаму Жени ( 75') Эдвардс Маркус 75' (Паулинью Жуан ( 75') Дьёкереш ВикторПоте 82' (Браганса Даниэл ( 82')
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишФреснеда ИванЭссугу Дариу
Кевин ОливейраСильва ФабианоМарсело Феррейра  49'Маракас  20'  88'Фримпонг ГодфридФранко Гонсало 86' (Рамос Рубен ( 86') Офори Лоуренс 68' (Де Соуза Силва Мадсон ( 68') Камачу Жоау 79' (Антониссе Джереми ( 79') Алан Осорио 79' (Апарисио Педро ( 79') Амадор Педру 68' (Wallisson ( 68') Луис Андре V
Запасные: Кайо СеккоБатиста ЖилбертуКодисанг КобамелоАйяс Матеус
17 сентября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

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