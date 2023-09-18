​«Спортинг» трижды огорчил «Морейренсе»

Лиссабонский «Спортинг» одержал первую крупную победу в текущем розыгрыше португальской Примейры, это случилось в пятом туре в игре против «Морейренсе». Первый тайм, правда, не предвещал подобного развития событий, но во второй половине встречи Мортен Юльманн, Виктор Дьокереш и Усман Диоманде забили три мяча, что предопределило исход поединка в пользу «львов».

В следующем туре «Спортинг» примет «Риу Аве».