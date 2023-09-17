​«Бенфика» переиграла в гостях «Визелу»

Начавшая сезон с поражения от «Боавишты» «Бенфика» приходит в себя, одержав четвертую победу кряду. На сей раз повержена была «Визела», уже в первом тайме Петар Муса и Анхель ди Мария забили по голу, добившись комфортного счета.
«Визела» отыграла один мяч с пенальти в середине второй половине игры, но на большее так и не сподобилась.
Протокол игры
|9'Муса Петар (0:1)
|39'Ди Мария Анхель (0:2)
|(1:2) Гарсия Самуэль70'
Бунтиц Фабиян•Силва Томаш•Вилсон Бруно•Оливейра Андерсон•Перейра Матеус• 90'Бустаманте Рафаэль70' (Наскименто Диого (70') •Буснич Александар86' (Жардел (86') •Морейра Нуну58' (Сан-Луи Дилан (58') •Гарсия Самуэль•Лакава Матиас58' (Соро Альберто (58') •Эссанд Самюэль
Трубин Анатолий•Бах Александр•Отаменди Николас•Силва Антониу•Эурснес Фредрик• 67'Кекчю Оркун71' (Шикинью Франциску (71') •Невеш Жоау•Ди Мария Анхель86' (Кабрал Артур (86') •Силва Рафа•Мариу Жоау90' (Флорентину (90') •Муса Петар86' (Нерес Давид (86')
16 сентября. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".
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