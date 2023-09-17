Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

​«Бенфика» переиграла в гостях «Визелу»

17 Сентября 2023 • 00:30 Комментировать
Визела
1:2
Бенфика
окончен

Начавшая сезон с поражения от «Боавишты» «Бенфика» приходит в себя, одержав четвертую победу кряду. На сей раз повержена была «Визела», уже в первом тайме Петар Муса и Анхель ди Мария забили по голу, добившись комфортного счета.

«Визела» отыграла один мяч с пенальти в середине второй половине игры, но на большее так и не сподобилась.

Протокол игры  
Визела1:2Бенфика
  9'Муса Петар (0:1)
  39'Ди Мария Анхель (0:2)
(1:2) Гарсия Самуэль70'  
Бунтиц ФабиянСилва ТомашВилсон БруноОливейра АндерсонПерейра Матеус  90'Бустаманте Рафаэль 70' (Наскименто Диого ( 70') Буснич Александар 86' (Жардел ( 86') Морейра Нуну 58' (Сан-Луи Дилан ( 58') Гарсия СамуэльЛакава Матиас 58' (Соро Альберто ( 58') Эссанд Самюэль
Запасные: Мендес АлексисЭшковал ЖоауРуберто ФранческоРашид ОсамаОливейра Уго
Трубин АнатолийБах АлександрОтаменди НиколасСилва АнтониуЭурснес Фредрик  67'Кекчю Оркун 71' (Шикинью Франциску ( 71') Невеш ЖоауДи Мария Анхель 86' (Кабрал Артур ( 86') Силва РафаМариу Жоау 90' (Флорентину ( 90') Муса Петар 86' (Нерес Давид ( 86')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIЖоао ВикторГовейя Тьягу
16 сентября. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Визела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Риу Аве Риу Аве
Фамаликан Фамаликан
1
1
2.55 3.05 2.90
Видео
Окончен
Фаренсе Фаренсе
Брага Брага
3
1
3.90 3.80 1.82
Видео
Окончен
Визела Визела
Бенфика Бенфика
1
2
6.60 4.70 1.41
Видео
17.09.23 в 17:30
Жил Висенте Жил Висенте
Эшторил Эшторил
2.27 3.35 3.05
Видео
17.09.23 в 17:30
Арока Арока
Каса Пия Каса Пия
2.20 3.35 3.15
Видео
17.09.23 в 20:00
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Портимоненсе Портимоненсе
1.65 3.75 5.00
Видео
17.09.23 в 22:30
Спортинг Л Спортинг Л
Морейренсе Морейренсе
1.22 6.20 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
00:30 · Португалия. Примейра-лига
​«Бенфика» переиграла в гостях «Визелу»
15 Сентября
23:26 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» скромно обыграл середняков из «Эштрелы»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге»
13 Сентября
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает следить за защитником лиссабонского «Спортинга»
12 Сентября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зенит» будет главным претендентом на Нереса следующим летом»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал новую трансферную цель
10 Сентября
13:28 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»
07 Сентября
08:39 · Португалия. Примейра-лига
Журналистка отреагировала на слова Роналду
07:53 · Португалия. Примейра-лига
Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии
07:35 · Португалия. Примейра-лига
Роналду объяснил, в чём саудовская лига превосходит португальский чемпионат
06 Сентября
11:21 · Португалия. Примейра-лига
Президент «Бенфики» Кошта: «Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость»
05 Сентября
14:06 · Англия. Премьер-лига
Нерес: «Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки» 2
04 Сентября
17:42 · Португалия. Примейра-лига
​«Порту» призывает аннулировать результат матча из-за телефонного звонка судьи
15:17 · Португалия. Примейра-лига
​В матче «Порту» судье пришлось сделать телефонный звонок
00:49 · Португалия. Примейра-лига
«Брага» и «Спортинг» разошлись миром
Все новости
Рекомендуем