​«Бенфика» переиграла в гостях «Визелу»

Начавшая сезон с поражения от «Боавишты» «Бенфика» приходит в себя, одержав четвертую победу кряду. На сей раз повержена была «Визела», уже в первом тайме Петар Муса и Анхель ди Мария забили по голу, добившись комфортного счета.

«Визела» отыграла один мяч с пенальти в середине второй половине игры, но на большее так и не сподобилась.