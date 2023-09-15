«Порту» скромно обыграл середняков из «Эштрелы»

В стартовом матче пятого тура Примейры «Порту» гостил у середняков соревнований из «Эштрелы». Противостояние получилось равным абсолютно по всем параметрам, кроме главного. На 29-й минуте Мехди Тареми ударом правой ногой забил победный для «Порту» мяч - 1:0.
«Драконы» с 13 очками вышли на чистое первое место, соперник делит 10-ю строчку.
Протокол игры
|29'Тареми Мехди (0:1)
Брижидо Бруно•Омурва Джонстон46' (Мансур (46') •Лопеш Мигел89' (Кикаш (89') •Гаспар Киалонга• 10'Сантос Хеверттон•Кордейру Леонарду•Алосио 52'60' (Са Педру (60') •Рейш Жоау•Лео Родригес 17'59' (Н'До Режис (59') •Тавареш Роналду74' (Ндур Алиун (74') •Перейра Рональд
Запасные: Филипе Антониу•Алмейда Фелипе•Фелипе Жан•Shinga
Кошта Диогу•Пепе Кеплер• 48'Карму Давид• 90'Маркано Иван8' (Geraldo Wendel2 (8') • 45'Боржеш Гонсалу 56'70' (Ромариу (70') •Хайме Иван70' (Эуштакиу Стивен (70') •Варела Алан•Франко Андре 67'70' (Пепе VI (70') •Галено Вандерсон•Эванилсон15' (Тареми Мехди (15') •Франсиско Мартинес
15 сентября.
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