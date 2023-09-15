Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» скромно обыграл середняков из «Эштрелы»

15 Сентября 2023 • 23:26 Комментировать
Эштрела
0:1
Порту
окончен

В стартовом матче пятого тура Примейры «Порту» гостил у середняков соревнований из «Эштрелы». Противостояние получилось равным абсолютно по всем параметрам, кроме главного. На 29-й минуте Мехди Тареми ударом правой ногой забил победный для «Порту» мяч - 1:0.

«Драконы» с 13 очками вышли на чистое первое место, соперник делит 10-ю строчку.

Протокол игры  
Эштрела0:1Порту
  29'Тареми Мехди (0:1)
Брижидо БруноОмурва Джонстон 46' (Мансур ( 46') Лопеш Мигел 89' (Кикаш ( 89') Гаспар Киалонга  10'Сантос ХеверттонКордейру ЛеонардуАлосио  52' 60' (Са Педру ( 60') Рейш ЖоауЛео Родригес  17' 59' (Н'До Режис ( 59') Тавареш Роналду 74' (Ндур Алиун ( 74') Перейра Рональд
Запасные: Филипе АнтониуАлмейда ФелипеФелипе ЖанShinga
Кошта ДиогуПепе Кеплер  48'Карму Давид  90'Маркано Иван 8' (Geraldo Wendel2 ( 8'  45') Боржеш Гонсалу  56' 70' (Ромариу ( 70') Хайме Иван 70' (Эуштакиу Стивен ( 70') Варела АланФранко Андре  67' 70' (Пепе VI ( 70') Галено ВандерсонЭванилсон 15' (Тареми Мехди ( 15') Франсиско Мартинес
Запасные: Консейсау ФрансишкуМариу Жоау IIIМартинес Антонио IIIРамош Клаудиу
15 сентября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Эштрела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эштрела Эштрела
Порту Порту
0
1
Видео
16.09.23 в 17:30
Риу Аве Риу Аве
Фамаликан Фамаликан
2.55 3.05 2.90
Видео
16.09.23 в 20:00
Фаренсе Фаренсе
Брага Брага
3.90 3.80 1.82
Видео
16.09.23 в 22:30
Визела Визела
Бенфика Бенфика
6.60 4.70 1.41
Видео
Все матчи
Новости
15 Сентября
23:26 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» скромно обыграл середняков из «Эштрелы»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге»
13 Сентября
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает следить за защитником лиссабонского «Спортинга»
12 Сентября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зенит» будет главным претендентом на Нереса следующим летом»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал новую трансферную цель
10 Сентября
13:28 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»
07 Сентября
08:39 · Португалия. Примейра-лига
Журналистка отреагировала на слова Роналду
07:53 · Португалия. Примейра-лига
Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии
07:35 · Португалия. Примейра-лига
Роналду объяснил, в чём саудовская лига превосходит португальский чемпионат
06 Сентября
11:21 · Португалия. Примейра-лига
Президент «Бенфики» Кошта: «Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость»
05 Сентября
14:06 · Англия. Премьер-лига
Нерес: «Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки» 2
04 Сентября
17:42 · Португалия. Примейра-лига
​«Порту» призывает аннулировать результат матча из-за телефонного звонка судьи
15:17 · Португалия. Примейра-лига
​В матче «Порту» судье пришлось сделать телефонный звонок
00:49 · Португалия. Примейра-лига
«Брага» и «Спортинг» разошлись миром
03 Сентября
22:19 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» чудом ушёл от поражения от «Ароки» на 90+20 минуте
Все новости
Рекомендуем