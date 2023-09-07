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Чемпионат Португалии

Журналистка отреагировала на слова Роналду

07 Сентября 2023 • 08:39 Комментировать

Португальская журналистка София Оливейра отреагировала на слова звезды футбола Криштиану Роналду. 38-летний нападающий считает, что чемпионат Саудовской Аравии лучше Примейры.

«Роналду считает, что в Саудовской Аравии меньше разногласий? Конечно, это возможно, ведь там не так много людей могут выразить свое мнение», - цитирует Оливейру Mais Futebol.

Ранее Криштиану подверг критике португальский чемпионат из-за большого количества спорных ситуаций в лиге.

38-летний нападающий переехал в Саудовскую Аравию в январе текущего года. Роналду заключил с «Аль-Насром» трудовое соглашение, рассчитанное до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд София Оливейра
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