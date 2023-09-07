Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о ситуации в чемпионате Португалии.

«Споры в португальском футболе? Я не удивлен. Разногласия есть во многих лигах мира, а в Португалии это привычное дело. Мне это не нравится. В ближайшем будущем Примейра вряд ли выйдет на один уровень с АПЛ, Ла Лигой или Бундеслигой.

Надеюсь, что в Португалии дела наладятся, и чемпионат будет улучшаться. Но то, что происходит там сейчас, можно назвать цирком», - передает слова КриРо Record.

Роналду играет в Саудовской Аравии с начала текущего года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.