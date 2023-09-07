Роналду объяснил, в чём саудовская лига превосходит португальский чемпионат

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел сравнение между чемпионатами Саудовской Аравии и Португалии. 38-летний нападающий отдал предпочтение саудовской лиге, в которую минувшим летом переехало много звездных футболистов.

«В Саудовской Аравии стало намного больше сильных игроков. Поэтому я считаю, что этот чемпионат уже сейчас превосходит португальскую Примейру», - передает слова бомбардира AS.

Криштиану переехал в «Аль-Наср» в начале текущего года, подписав контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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