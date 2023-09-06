Президент «Бенфики» Кошта: «Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта рассказал о зарплате полузащитника Анхеля ди Марии, который минувшим летом вернулся в стан «орлов» на правах свободного агента.

«Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость. Он не получал никаких подписных бонусов. Анхель не особо интересовался какой будет его зарплата, он не просил даже лишнего евро. Ди Мария сказал мне: «Я хочу играть за «Бенфику» за те деньги, которые вы мне предложите», – цитирует Кошту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на B24.

Отметим, что согласно данным от Capology, ди Мария является самым высокооплачиваемым футболистом «Бенфики» с зарплатой в размере 9,6 миллионов евро в год.