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Президент «Бенфики» Кошта: «Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость»

06 Сентября 2023 • 11:21 Комментировать
Визела
...
Бенфика
16.09 22:30

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта рассказал о зарплате полузащитника Анхеля ди Марии, который минувшим летом вернулся в стан «орлов» на правах свободного агента.

«Ди Мария полностью вписывается в нашу зарплатную ведомость. Он не получал никаких подписных бонусов. Анхель не особо интересовался какой будет его зарплата, он не просил даже лишнего евро. Ди Мария сказал мне: «Я хочу играть за «Бенфику» за те деньги, которые вы мне предложите», – цитирует Кошту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на B24.

Отметим, что согласно данным от Capology, ди Мария является самым высокооплачиваемым футболистом «Бенфики» с зарплатой в размере 9,6 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария Руй Кошта
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