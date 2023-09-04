​«Порту» призывает аннулировать результат матча из-за телефонного звонка судьи

В воскресенье вечером «Порту» потерял очки в чемпионате Португалии, сыграв вничью с «Арокой» (1:1). В концовке встречи при счёте 0:1 арбитр отменил пенальти в ворота гостей. При этом из-за проблем с системой ВАР главный арбитр Мигель Ногейра связывался с видеоассистентом через телефонный звонок.

«Порту» выступил с заявлением, в котором призывает аннулировать результат матча. Клуб указывает на то, что арбитр не имел доступа к повторам и принял решение на основе информации, сказанной ему по телефону.

«Действия Ногейры представляют собой нарушение правил и ошибку, которая могла серьёзно повлиять на результат матча», - говорится в заявлении.