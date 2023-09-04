​В матче «Порту» судье пришлось сделать телефонный звонок

В воскресенье в чемпионате Португалии проходил матч «Порту» - «Арока». В концовке игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Из-за проблем с сигналом воспользоваться системой ВАР в классическом формате рефери не смог, поэтому ему пришлось связываться с центром через телефонный звонок. Выслушав коллег, судья отменил одиннадцатиметровый удар.

Матч между «Порту» и «Арокой» завершился вничью со счётом 1:1. При этом «драконы» смогли сравнять счёт уже на двадцатой (!) добавленной ко второму тайму минуте. Рефери добавил так много времени как раз из-за длительной паузы, связанной со звонком ВАР.