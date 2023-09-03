«Порту» чудом ушёл от поражения от «Ароки» на 90+20 минуте

«Порту» провёл нетипичный для себя матч в четвёртом туре Примейры против «Ароки». «Драконы» попали в створ лишь раз, а в концовке упустили даже ничейный результат. Кристо Гонсалес на 84-й минуте едва не принес «Ароке» три очка. Спустя 15 минут после завершения регламентированного времени Вандерсон Галено не забил пенальти. На 20-й (!) компенсированной минуте «Порту» спас игру - 1:1. Фаворит в этой паре набрал 10 очков и лидирует в лиге.
Протокол игры
|90' Франсиско Мартинес (1:1)
|84'Гонсалес Кристо (0:1)
Кошта Диогу•Мариу Жоау III69' (Боржеш Гонсалу (69') •Кардозу Фабиу• 26'Маркано Иван•Венделл Боргес82' (Франсиско Мартинес (82') •Пепе VI•Нико Гонсалес86' (Хайме Иван (86') •Эуштакиу Стивен47' (Эванилсон (47') • 57'Галено Вандерсон•Тареми Мехди•Мартинес Антонио III47' (Варела Алан (47') 58'
Запасные: Карму Давид•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу•Франко Андре
Де Арруабаррена Игнасио• 63'Фернандес Рафаэль•Галович Нино•Монтеро Франcиско• 86'Милованов Богдан•Эшгаю Тьягу•Джейсон81' (Трецца Альфонсо (81') •Силла Морлей•Симау Давид72' (Пуче Мигель (72') •Гонсалес Кристо•Мухика Рафаэль72' (Куасси Эбуэ (72')
03 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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