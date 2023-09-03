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Чемпионат Португалии

«Порту» чудом ушёл от поражения от «Ароки» на 90+20 минуте

03 Сентября 2023 • 22:19 Комментировать
Порту
1:1
Арока
окончен

«Порту» провёл нетипичный для себя матч в четвёртом туре Примейры против «Ароки». «Драконы» попали в створ лишь раз, а в концовке упустили даже ничейный результат. Кристо Гонсалес на 84-й минуте едва не принес «Ароке» три очка. Спустя 15 минут после завершения регламентированного времени Вандерсон Галено не забил пенальти. На 20-й (!) компенсированной минуте «Порту» спас игру - 1:1. Фаворит в этой паре набрал 10 очков и лидирует в лиге.


Протокол игры  
Порту1:1Арока
90' Франсиско Мартинес  (1:1) 84'Гонсалес Кристо (0:1)
Кошта ДиогуМариу Жоау III 69' (Боржеш Гонсалу ( 69') Кардозу Фабиу  26'Маркано ИванВенделл Боргес 82' (Франсиско Мартинес ( 82') Пепе VIНико Гонсалес 86' (Хайме Иван ( 86') Эуштакиу Стивен 47' (Эванилсон ( 47'  57') Галено ВандерсонТареми МехдиМартинес Антонио III 47' (Варела Алан ( 47'  58')
Запасные: Карму ДавидЛодер ДэнниРамош КлаудиуФранко Андре
Де Арруабаррена Игнасио  63'Фернандес РафаэльГалович НиноМонтеро Франcиско  86'Милованов БогданЭшгаю ТьягуДжейсон 81' (Трецца Альфонсо ( 81') Силла МорлейСимау Давид 72' (Пуче Мигель ( 72') Гонсалес КристоМухика Рафаэль 72' (Куасси Эбуэ ( 72')
Запасные: Морейра ПедруТиагоБукия АндреЯу МозесСантуш ПедруРоша МатиасБускетс Ориоль
03 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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