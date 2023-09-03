«Порту» чудом ушёл от поражения от «Ароки» на 90+20 минуте

«Порту» провёл нетипичный для себя матч в четвёртом туре Примейры против «Ароки». «Драконы» попали в створ лишь раз, а в концовке упустили даже ничейный результат. Кристо Гонсалес на 84-й минуте едва не принес «Ароке» три очка. Спустя 15 минут после завершения регламентированного времени Вандерсон Галено не забил пенальти. На 20-й (!) компенсированной минуте «Порту» спас игру - 1:1. Фаворит в этой паре набрал 10 очков и лидирует в лиге.