Невероятная история в Португалии - тренер сломал себе ногу, руководя своей командой

Невероятный случай произошел в четвертой по силе португальской лиге, в матче между «Валадарешом» и «Марко 09». На шестой минуте игры футболисты противоборствующих сторон сошлись в поединке у самой бровки, но так получилось, что они свалили с ног 47-летнего наставника «Марко 09» Фернанду Жорже Тавареша де Оливейры, в прошлом также футболиста.

И, если за всю свою карьеру Тавареш избежал серьезных травм, то сейчас все обернулось против него - перелом ноги, как выяснилось в госпитале. Вынесли несчастного тренера с поля на носилках. А игра в итоге закончилась с ничейным счетом - 1:1.